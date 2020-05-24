Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi süreci nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Şehitlikte düzenlenen dua ve bayramlaşmaya katılan Başkan Seçer, ailelere sabır diledi, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi süreci nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Şehitlikte düzenlenen dua ve bayramlaşmaya katılan Başkan Seçer, ailelere sabır diledi, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Başkan Vahap Seçer, şehitlikteki törenin ardından, 26 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlip bölgesinde şehit düşen Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın Halkkent'teki baba ocağını ziyaret. Şehidin babası Osman Akay, annesi Keziban Akay, kardeşi Pelinsu Akay ve akrabalarıyla bayramlaşan Başkan Seçer, Akay ailesinin komşularıyla da selamlaşıp bayramlaştı.
Seçer, evden çıkışı sırasında kendisiyle selamlaşan çocuklara da bayram şekeri ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahallenin gençlerinden köçekli, palyaçolu bayram eğlencesi
YEREL HABERLER Mahallenin gençlerinden köçekli, palyaçolu bayram ...
Toroslar'da Ramazan programını özel bir yayınla sona erdi Başkan Yılmaz: "Geleneksel Ramazan akşamlarını Toroslar'da yaşattık"
YEREL HABERLER Toroslar'da Ramazan programını özel bir yayınla sona ...
Başkan Seçer, ‘askıda fatura’ kampanyasına destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, ‘askıda fatura’ kampanyasına destek ...
Bu mahalle bayramı bayram tadında kutladı Mersin’de bir mahalle muhtarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram sürprizi yaptı Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar’ın bir araya getirdiği mahallenin gönüllü gençleri, giydikleri farklı kostümlerle sokak sokak gezip müzik eşliğinde şeker dağıttı Gençlerin Aşuk ile Maşuk ve çengi gösterilerine evlerinin balkonlarından alkışlar ve oyunlarla eşlik eden mahalle sakinleri, sürprizle büyük bir mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Bu mahalle bayramı bayram tadında kutladı Mersin’de ...
Başkan Yılmaz, Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Şehitlerimiz sayesinde bugün huzur ve güven içerisinde güçlü bir devlet ve millet olarak yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Mersin Şehitliği'ni ziyaret ...
Bakkalda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bakkalda çıkan yangın korkuttu
Markette çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Markette çıkan yangın korkuttu
MESKİ'de 'askıda futura' dönemi başlıyor
YEREL HABERLER MESKİ'de 'askıda futura' dönemi başlıyor
Mersin'de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı Çocuk Psikoloğu Müge Beğenilmiş: "Nasıl bize adım adım bilgi veriliyor, biz de çocuğumuza fazla bilgi vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Mersin'de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki ...
Mersin'de şiddetli fırtına seralara zarar verdi Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde fırtına naylon seralarda maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli fırtına seralara zarar ...
Silifke'de otluk alanda yangın (2)
YEREL HABERLER Silifke'de otluk alanda yangın (2)
Silifke'de otluk alanda yangın
YEREL HABERLER Silifke'de otluk alanda yangın
Seka’da çıkan yangın korkuttu Mersin'deki eski Seka Kağıt Fabrikası’ndaki alanda çıkan yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü
YEREL HABERLER Seka’da çıkan yangın korkuttu Mersin'deki eski Seka ...
Tarsus'ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
(Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı Mersin’de kızıyla birlikte yaşamaya başlayan ve geçen hafta 30 yıl önce ayrıldığı eski eşiyle yeniden nikah masasına oturan Burhan amca, bayramı üç torunuyla birlikte geçiriyor Burhan amca: “Bir arada olmak, insanlara bambaşka bir sevinç yaşatıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla ...
10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
YEREL HABERLER 10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
YEREL HABERLER 10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
(Özel) Hayalleri, bir dahaki bayramı çocuklarıyla birlikte kutlamak Korona virüs sürecinin Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren Mersin’de Covid yoğun bakımda gönüllü çalışan hemşireler Nihat Yürek ve Rabia Songür, Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerinden ayrı çalışmaya devam ediyor Yaklaşık 3 aydır çocuklarını göremeyen Nihat hemşire, “Dokunamamak, sarılamamak bir baba için dünyanın en kötü şeyi. Bu bayramda çocuğuma harçlık bile veremeyeceğim” derken; Rabia hemşire ise “Anne, virüs geçince sarılacağız değil mi” diyen oğluna kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Hayalleri, bir dahaki bayramı çocuklarıyla ...
Mezarlıklar bu bayram boş kaldı Her bayram dolup taşan Mersin Şehir Mezarlığı, bu bayram kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Mezarlıklar bu bayram boş kaldı Her bayram dolup ...
Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop: "Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor" "Alınan kararlar kolay değil zor ama biz harfiyen yerine getireceğiz" "Sadece otellerde değil plajlarda da hazırlıklarımızı yaptık"
YEREL HABERLER Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte Doğu ...
Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı
Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı’nda çocukları şekersiz bırakmadı Ekipler, bayram öncesinde kapı kapı dolaştı, bayramları şeker tadında geçsin diye çocuklara şeker ulaştırdı
YEREL HABERLER Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi Mersin ...
Akkuyu NGS çalışanları Mersinlilerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS çalışanları Mersinlilerin bayramını ...
Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X