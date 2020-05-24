Başkan Seçer, ‘askıda fatura’ kampanyasına destek istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, ‘askıda fatura’ kampanyasına destek istedi

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin başlattığı 'Askıda Fatura' kampanyasına, maddi durumu iyi olan vatandaşların destek vermesini istedi.

Başkan Seçer, ‘askıda fatura’ kampanyasına destek istedi

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’nin başlattığı ‘Askıda Fatura’ kampanyasına, maddi durumu iyi olan vatandaşların destek vermesini istedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, salgın riskinin ve sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramının ilk gününde katıldığı bir televizyon programında, belediyenin salgın dönemindeki çalışmalarını ve MESKİ tarafından başlatılan ‘Askıda Fatura’ kampanyasını değerlendirdi. Seçer, vatandaşlara askıda fatura kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu.

“Kriz Merkezi talepleri almaya devam ediyor”
Sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesinin zabıta, itfaiye, çevre koruma ve mezarlık işleri gibi birimlerinin faaliyetlerini sürdüreceğini kaydeden Başkan Seçer, “Herhangi bir olumsuzluk karşısında teyakkuz halinde bulunan birimlerimiz var” dedi.
Bu bayramda çocukların sokağa çıkamadığını, şeker toplayamadığını ifade eden Seçer, “Çocuklarımız bu bayram evde ama biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şekerleri kapıda kampanyasıyla onlara şeker götürdük. Tabi çok mutlu oldu çocuklarımız. Bugün de bu dağıtımları arkadaşlarımız devam ettiriyor. Yine vatandaşlarımız bize ulaşabiliyorlar Kriz Merkezimiz aracılığıyla. Herhangi bir ivedi ihtiyacı olan, gıda gibi, çocuklarına mama bulamayan annelerimiz ya da çocuklarına bakım seti bulamayan, temizlik, hijyen malzemesi bulamayan annelerimiz bize müracaat ettiği takdirde onların da bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın bu bayramı huzurlu, mutlu bir şekilde evlerinde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri aldık ve uygulamalarını da sürdürüyoruz” diye konuştu.

350 bin kişilik sıcak yemek, 150 bin gıda kolisi
Pandemi sürecinde Türkiye’de önemli tedbirler alındığını, vatandaşların bu tedbirlere riayet ettiğini kaydeden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de diğer tüm belediyeler ve kamu kurumları gibi bu sürecin en az hasarla atlatılması için seferber olduğunu anlattı. Seçer, “Pandemi süreci başladığından bu yana 350 bin kişilik sıcak yemek hizmetimiz oldu. 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımıza, herhangi bir kronik rahatsızlığı olan, kendine bakamayacak durumda olan tüm yurttaşlarımızın evine kadar sıcak yemek ulaştırma imkanımız oldu. 150 bin kolinin üzerinde gıda yardımını ailelere ulaştırdık. Bu süreçte gerçekten çok önemliydi, çünkü insanlar işinden, aşından oldu. Esnaf kapalı, fabrikalar kapalı, üretim durmuş, yevmiye çalışan, o gün kazanıp o gün diyen yurttaşlarımız önemli ekonomik sıkıntılar yaşadı. Bu süreçte de destek olmaya çalıştık. Özellikle 612 aylık bebeklerimizin, ihtiyaç sahibi olan annelerimizin mama ihtiyacını karşıladık. 6 binin üzerinde annemizin talebini yerine getirdik. Temizlik seti bunların içerisinde olmak kaydıyla onlara mamalarını ulaştırma imkanımız oldu. Vatandaşlarımıza dezenfektanı, maskesi, sabunu bulunan bir hijyen paketi dağıttık. Maskenin bulunmadığı dönemde 400 binin üzerinde maske dağıttık” ifadelerini kullandı.

‘Askıda Fatura’ uygulaması birlik beraberlik çağrısı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından duyurulan ‘Askıda Fatura’ uygulaması ile su faturalarıyla ilgili şikayetleri de değerlendiren Başkan Seçer, şunları söyledi:
“Birçok şehirde bu konuda vatandaşların şikayetçi olduğunu biliyorum, duyuyorum. Belediye başkanı arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Yurttaşlarımız uzun süredir evlerindeydi. Çok yüksek miktarda su kullanma durumu ortaya çıktı. Okullar kapalı, işyerleri kapalı, tüm aile bireyleri bu süreyi evde geçirdi. Hepsinin evde olması tabii ki su kullanımını önemli miktarda artırdı. Bu da faturaya yansıdı. Zaten ekonomik açıdan sıkıntıda olan yurttaşlarımız haklı olarak bir serzeniş içerisinde. Su faturalarının yüksek olmasından şikayet ediyorlar. Tabi bu su fiyatlarının değiştiği anlamını taşımıyor ama gerçekten önemli miktarda su kullanımının arttığını gözlemleyebiliriz. Bu nedenle de hem ödentileri üç aya erteledik hem de Askıda Fatura uygulamasıyla ödeme zorluğu yaşayan ya da görece olarak düşük gelirli yoksul yurttaşlarımızın bu faturalarını ödeyecek geliri görece olarak daha yüksek yurttaşlarımıza bir imkan sunduk. Diğer bir anlamda birlik beraberlik çağrısı, bir anlamda el birliği yaparak zor günlerde beraberce mücadele etme çağrısında bulunduk. Biz de diğer belediyelerimiz gibi bunu uygulayacağız.”

“Faturaya itiraz haklıysa düzeltilir”
Mersinlilerin, 3 aylık pandemi sürecinde kullandıkları su için düzenlenen faturaların ödemesinin 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendiğini ifade eden Başkan Seçer, “Zaten bizim düzenlediğimiz faturalar belirli kurallar çerçevesinde düzenleniyor. Alınması gereken vergiler alınıyor. Su bedelinde asla bir değişiklik yok. Kullanım miktarında artış olunca bu faturalara yansıyor ve yüksek fatura ortaya çıkıyor. Kaldı ki, herhangi bir hatalı fatura düzenlemesi durumunda yurttaşlarımızın hakkı bakidir. Sayaç okuyucu yanlış bir okuma yapmışsa bize müracaat etmeleri durumunda, bir yanlışlık varsa derhal bu yanlışlık düzeltilir. Kaldı ki bu ay düzenlediğimiz, gelecek ay düzenleyeceğimiz ve sonraki ay düzenleyeceğimiz tüm faturaların üç ay süreyle ödemeleri ertelendi. Yani bu konuda da durumlarına göre hareket edebilirler, daha ödeme süreleri var” diye konuştu.

“Merkezi hükümet bu süreçte yerel yönetimlere destek olmalı”
Başkan Seçer, korona virüs salgınında ikinci dalganın yaşanmaması için tedbirlerin sürdürülmesi, bilimsel uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, salgın sürecinin tüm dünyada olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret etti. Seçer, “Bu sadece bizim ülkemize matuf bir durum değil. Tüm dünya bunu değerlendiriyor. Ekonomik açıdan sorunlu günler bizi bekliyor, çünkü uzun süredir üretim yok. Ne kadar daha devam edeceğiz onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz de belediye olarak elbette ki hizmet yapabilmek için bazı kaynaklar kullanacağız. Kaynaklarımızda önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Üretim olmayınca vergi toplamada meydana gelen azalmalar bizlerin de gelirlerinin düşmesine sebep oldu. Diğer taraftan öz gelirlerimiz de düştü. Bazı topladığımız vergiler, harçlar ya da örneğin geçtiğimiz günlerde parlamentoda kabul edilen bir torba yasayla belediyeye yapılacak bazı ödentiler üç ay süreyle ertelendi. Bütün bunlar bizim bütçemizin şaşmasına neden olacak. Çünkü biliyorsunuz kurumlar yılın başında yapılan bütçelerle yönetiliyor. Bir Stratejik Plan çerçevesinde belediyeyi yönetiyoruz. Ortaya çıkacak bazı olumsuzluklar ya da sapmalar, dengesizlikler, alacağımız tedbirlerle en azından hafifletilecek gibi görülüyor. Tabii ki burada merkezi hükümetin bu konuda önemli çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu süreçte yalnız başımıza kalmamız demek, belediyeler olarak bazı hizmetleri aksatabileceğimiz anlamına da gelebilir. Merkezi yönetim, yerel yönetim beraberlik, bir eşgüdüm içerisinde devam etmesi gerekiyor” dedi.

“Borçlanma yetkisi alamadım. Bu da benim elimi kolumu bağlıyor”
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı olağanüstü meclis toplantısında borçlanma yetkisi alamadığını da hatırlatan Başkan Seçer, “Benim gibi mecliste çoğunluğu sağlayamayan belediyelerde de bazı kararları almak güç oluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakında. Dolayısıyla ben bazı kararlar alırken çok rahat değilim. Mutlaka Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerini de ikna etmem gerekiyor. Örneğin son yapılan mecliste bunda muvaffak olamadım. Bir borçlanma talebim vardı. Bütçe denkliğinden kaynaklı, doğal olarak verilmesi gereken bir borçlanma yetkisini alamadım. Bu da tabii ki benim elimi, kolumu bağlıyor. Belki alacağım kararlarda hareket alanımı kısıtlıyor, daha rahat hareket etmemi engelliyor. Umut ediyorum bunlar da aşılır. Büyükşehir meclislerinde ya da diğer ilçe meclislerinde halkın yararına olan konularda siyasi hiçbir saik gözetmeksizin bu kararların alınması gerektiğini düşünüyorum. Umut ediyorum önümüzdeki toplantıda ben de Mersin Büyükşehir Meclisinde meclis üyelerimizi ikna ederim ve daha rahat hizmet yapmamı sağlayacak, sıkıştığım noktada finansman kullanımımın önünü açacak borçlanma yetkisini alma şansına sahip olabilirim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahallenin gençlerinden köçekli, palyaçolu bayram eğlencesi
YEREL HABERLER Mahallenin gençlerinden köçekli, palyaçolu bayram ...
Toroslar'da Ramazan programını özel bir yayınla sona erdi Başkan Yılmaz: "Geleneksel Ramazan akşamlarını Toroslar'da yaşattık"
YEREL HABERLER Toroslar'da Ramazan programını özel bir yayınla sona ...
Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı
Bu mahalle bayramı bayram tadında kutladı Mersin’de bir mahalle muhtarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram sürprizi yaptı Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar’ın bir araya getirdiği mahallenin gönüllü gençleri, giydikleri farklı kostümlerle sokak sokak gezip müzik eşliğinde şeker dağıttı Gençlerin Aşuk ile Maşuk ve çengi gösterilerine evlerinin balkonlarından alkışlar ve oyunlarla eşlik eden mahalle sakinleri, sürprizle büyük bir mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Bu mahalle bayramı bayram tadında kutladı Mersin’de ...
Başkan Yılmaz, Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Şehitlerimiz sayesinde bugün huzur ve güven içerisinde güçlü bir devlet ve millet olarak yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Mersin Şehitliği'ni ziyaret ...
Bakkalda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bakkalda çıkan yangın korkuttu
Markette çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Markette çıkan yangın korkuttu
MESKİ'de 'askıda futura' dönemi başlıyor
YEREL HABERLER MESKİ'de 'askıda futura' dönemi başlıyor
Mersin'de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı Çocuk Psikoloğu Müge Beğenilmiş: "Nasıl bize adım adım bilgi veriliyor, biz de çocuğumuza fazla bilgi vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Mersin'de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki ...
Mersin'de şiddetli fırtına seralara zarar verdi Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde fırtına naylon seralarda maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli fırtına seralara zarar ...
Silifke'de otluk alanda yangın (2)
YEREL HABERLER Silifke'de otluk alanda yangın (2)
Silifke'de otluk alanda yangın
YEREL HABERLER Silifke'de otluk alanda yangın
Seka’da çıkan yangın korkuttu Mersin'deki eski Seka Kağıt Fabrikası’ndaki alanda çıkan yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü
YEREL HABERLER Seka’da çıkan yangın korkuttu Mersin'deki eski Seka ...
Tarsus'ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
(Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı Mersin’de kızıyla birlikte yaşamaya başlayan ve geçen hafta 30 yıl önce ayrıldığı eski eşiyle yeniden nikah masasına oturan Burhan amca, bayramı üç torunuyla birlikte geçiriyor Burhan amca: “Bir arada olmak, insanlara bambaşka bir sevinç yaşatıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla ...
10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
YEREL HABERLER 10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
YEREL HABERLER 10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
(Özel) Hayalleri, bir dahaki bayramı çocuklarıyla birlikte kutlamak Korona virüs sürecinin Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren Mersin’de Covid yoğun bakımda gönüllü çalışan hemşireler Nihat Yürek ve Rabia Songür, Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerinden ayrı çalışmaya devam ediyor Yaklaşık 3 aydır çocuklarını göremeyen Nihat hemşire, “Dokunamamak, sarılamamak bir baba için dünyanın en kötü şeyi. Bu bayramda çocuğuma harçlık bile veremeyeceğim” derken; Rabia hemşire ise “Anne, virüs geçince sarılacağız değil mi” diyen oğluna kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Hayalleri, bir dahaki bayramı çocuklarıyla ...
Mezarlıklar bu bayram boş kaldı Her bayram dolup taşan Mersin Şehir Mezarlığı, bu bayram kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Mezarlıklar bu bayram boş kaldı Her bayram dolup ...
Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop: "Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor" "Alınan kararlar kolay değil zor ama biz harfiyen yerine getireceğiz" "Sadece otellerde değil plajlarda da hazırlıklarımızı yaptık"
YEREL HABERLER Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte Doğu ...
Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı
Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı’nda çocukları şekersiz bırakmadı Ekipler, bayram öncesinde kapı kapı dolaştı, bayramları şeker tadında geçsin diye çocuklara şeker ulaştırdı
YEREL HABERLER Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi Mersin ...
Akkuyu NGS çalışanları Mersinlilerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS çalışanları Mersinlilerin bayramını ...
Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X