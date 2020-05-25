Yaşlılar bayramda yalnız bırakılmadı

Mersin'in Mut ilçesinde evlerinde ziyaret edilen yaşlılara hediyeler verildi.
Mut Kaymakamlığı "Vefa Sosyal Detek Grubu" ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle yalnız yaşayan yaşlıları yalnız bırakmadı. Evlerine gidilen yaşlıların bayramları kutlanıp çeşitli hediyeler verildi.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede yalnız yaşayan yaşlılara yalnız olmadıklarını gösterdiklerini söyledi.
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