Mersin'de kaçak kazıya suçüstü

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<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN´in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.<br>İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Turunçlu Mahallesi´nde belirlenen adrese operasyon yapan ekipler kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 1 alan tarama cihazı, 1 çapa, 2 kürek, 2 kazma, 1 balyoz ile 1 malina demir ele geçirildi.<br>İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 9 bin 450 TL idari para cezası da uygulandı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir <br>2020-05-25 16:22:12<br>

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