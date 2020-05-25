Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 7 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtaki 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 40 gram metamfetamin, 26 gram eroin, bir adet uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların verdikleri ifade doğrultusunda devam eden çalışmada, 3 şüpheli daha 20 gram eroin, 4 gram bonzai ve uyuşturucu içmek için kullanılan düzeneklerle birlikte yakalandı.
7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.