Mersin'de uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına gözaltı

<br>Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.<br>Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yapraklıkoy mevkiinde bir otomobil içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 4 kişiyi durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda 40 gram metamfetamin, 26 gram eroin, 1 ecstasy uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin, araçlarında ve üzerlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi isimlerini verdiği 3 ayrı kişiden satın aldıklarını söylemesi üzerinde ikinci bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 3 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda, 20 gram eroin, 4 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR<br>2020-05-25 16:30:57<br>
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