Restoranda kumara oynayanlara 43 bin lira ceza

<br>Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde, restoranda kumar oynayan 10 kişiye 43 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.<br>Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ören Mahallesi´nde restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adresteki restorana operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 10 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 12 bin 250 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesi ile 31 bin 500 TL olmak üzere toplam 43 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.<br>Restoran işletmecisi hakkında `kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak´ suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL<br>2020-05-25 16:59:22<br>

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