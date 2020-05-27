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AHKİB’de Gürkan Tekin dönemi AHKİB’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin: "Dünya moda devleri artık siparişlerini Çin ve Uzak Doğu ülkeleri yerine Türkiye başta olmak üzere, Fas, Mısır ve Cezayir gibi ülkelere kaydırmaya başladı" "Kaliteli ve seri üretim ile hızlı teslimat gücümüz bizleri daha da öne çıkartacaktır"

İHA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde (AHKİB) 8 yıllık hizmet dönemini tamamlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, görevini Gürkan Tekin'e devretti.

AHKİB’de Gürkan Tekin dönemi AHKİB’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin: "Dünya moda devleri artık siparişlerini Çin ve Uzak Doğu ülkeleri yerine Türkiye başta olmak üzere, Fas, Mısır ve Cezayir gibi ülkelere kaydırmaya başladı" "Kaliteli ve seri üretim ile hızlı teslimat gücümüz bizleri daha da öne çıkartacaktır"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (AHKİB) 8 yıllık hizmet dönemini tamamlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, görevini Gürkan Tekin’e devretti.
Covid19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen AHKİB toplantısında 2018 Nisan ayındaki seçimli genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı olarak güven tazeleyen Hayri Uğur, yasa gereği 8 yıllık hizmet süresinin sona ermesinden dolayı görevini, oy birliği ile yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Gürkan Tekin’e devretti. Son bir yıldır AKİB Koordinatör Başkanı olarak da hizmet veren Hayri Uğur, yeni AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin’e başarılar diledi. Uğur, geçen yıl 25,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 1 milyonu aşkın istihdam sağlandığını dile getirip, “Hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sektörlerinde yaklaşık 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bölgemizin dünya pazarlarında daha etkin olması için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere destek olan her bir üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AHKİB’in bundan sonraki yıllarda da etkin ve saygın kurumsal kimliğiyle yürüteceği hizmetlerle Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.
Hayri Uğur’a, hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne uzun yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan Tekin, bundan sonraki süreçte de AHKİB Onursal Başkanı seçilen Hayri Uğur’un bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceklerini kaydetti. Korona virüs salgını nedeniyle üretim ve ihracat pazarlarında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten AHKİB Başkanı Tekin, pandeminin etkisiyle 2020’nin ilk dört ayında Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının ihracat pazarlarında yüzde 20,1 azalışla 4,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Alınan teşvik ve tedbirlere ilave olarak ihracatçı firmaların yeni teşviklerle desteklenmesine, lojistik maliyetlerinin azaltılmasına yönelik ek desteklere de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Kaliteli kumaş, zengin aksesuar ve insan gücü açısından Türkiye’nin dünya pazarlarında avantajlı bir konumda olduğunu belirten Gürkan Tekin, Covid19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme döneminin eylül ayından itibaren hızlanacağını, şimdiden siparişlerin gelmeye başladığını kaydetti. Pandemi döneminde iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak ihracat pazarlarında daha etkin olmaya gayret gösterdiklerini, ithalatçı firmalarla görüşmelerin hız kazandığını söyleyen Başkan Tekin, şunları söyledi:
“Covid19 salgını, tüm dünya ülkelerine tek tedarik merkezi yerine elverişli coğrafyalarda farklı tedarik merkezlerinin oluşturulması gerektiğini, küresel kriz anında üretimin ve tedarik sürecinin devam etmesinin önemini öğretti. Dünya moda devlerinin, yeni normalde artık siparişlerini Çin ve Uzak Doğu ülkeleri yerine Türkiye başta olmak üzere, Fas, Mısır ve Cezayir gibi ülkelere kaydırmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte kaliteli ve seri üretim ile hızlı teslimat gücümüz bu fırsatları değerlendirmemizde bizlere ciddi avantajlar getirecek ve Türkiye’nin çok daha fazla öne çıkmasını sağlayacaktır. Sonbahara girilmesiyle beraber Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün önünün ciddi şekilde açılacağına ve gelecek yıllarda bugünkünden çok daha fazla ihracata imza atacağımıza inanıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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