Belarus NGS’nin 1 No’lu güç ünitesi için yakıt kabul işlemi tamamlandı

Genel tasarımcısı ve ana yüklenicisi Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un mühendislik bölümü olan Belarus Nükleer Güç Santrali’nde (NGS), reaktörün 1 No’lu güç ünitesine ilk yükleme işlemi için nükleer yakıtın (ısı üreten yakıt çubukları) giriş kontrol aşaması tamamlandı.

Giriş kontrol süreci, ana yüklenicinin temsilcileri huzurunda Belarus NGS’nin özel uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Her aşama Belarus Cumhuriyeti Devlet Nükleer Denetleme Kurumu yetkilileri tarafından kontrol edildi. Kabul işlemi sırasında uzmanlar, dokümanları, konteynerlerin harici durumunu, yakıt çubukları erişim göstergesinde kullanılan teknik araçlarının sağlamlığını ve yakıt çubuklarıyla ilgili araç gereçleri kontrol etti. Teslimatı yapılan yakıtın uygun kaliteye sahip olduğunu teyit eden tutanak imzalandı.

Belarus Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mikhail Mihadyuk’un yaptığı değerlendirmeye göre, Belarus NGS’de görevli uzmanlar, yakıtın depolama alanına taşıma işlemini gerekli itina ve dikkatle gerçekleştirerek yakıt giriş kontrolünü profesyonel bir şekilde tamamladılar. 1 No’lu ünitenin reaktörüne yüklenmeden önce, yakıt çubuklarının tamamı temiz bir nükleer yakıt deposunda bekletilecek.

VVER1200 tipi iki reaktörden oluşan ve toplam 2400 MW güç kapasitesine sahip olan Belarus NGS, Belarus Cumhuriyeti’nin Ostrovets şehrinde inşa ediliyor. Belarus Cumhuriyeti’nin ilk nükleer santrali için, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) güvenlik konusundaki uluslararası norm ve tavsiyelerine tam olarak uyum sağlayan '3+' nesil Rus tasarımı seçildi.

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