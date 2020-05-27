Tarsus’ta korkutan yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde altı depo olan 2 katlı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İlçeye bağlı ova bölgede yer alan ve çiftçiliğin yoğun yapıldığı Özel Bahşiş Mahallesinde inşaat halindeki H.İ. adlı kişiye ait evin alt bölümünde depo olarak kullanılan bölümde yangın çıktı. Mazot ve benzinin bulunduğu öğrenilen alanda alevler bir anda her yeri sardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir itfaiyesi Akdeniz ve Tarsus ilçe ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında, 1 ton sera naylonu, 1 adet su motoru ve yaklaşık 100 litrede mazot yandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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