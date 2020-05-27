Mezitli'de virüse karşı dayanışma

Mezitli Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde vatandaşlardan gelen tüm maske ve gıda taleplerinin karşılandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüse karşı mücadelenin başladığı 11 Mart tarihinden bu yana geçen sürede 40 bin 500 araç, işyeri ve apartman girişlerinde dezenfektan çalışması ve ilaçlama yapıldı. Bunun yanında 24 saat aralıksız yollar, parklar ve vatandaşların toplu olarak bulunduğu merkezlerde çalışma yapan ekipler, virüsün Mezitli’ye girmesini engelledi.

Mezitlililer, yardım kolisi ve maske temininde de dünyaya örnek oldu. Vatandaşlardan kriz merkezine bildirilen taleplere hemen yanıt veren Mezitli Belediyesi ekipleri, 6 bin adet gıda kolisi dağıtımı yaptı. İşçisinden iş adamına, sivil toplum örgütünden kamu görevlisine kadar yüzlerce vatandaş elinden geldiği, gücünün yettiğince birbirine destek oldu. Mezitlililerin bu yardımlaşması, yardım kolisi dağıtımında belediye bütçesinden tek bir kuruşun çıkmasının önüne geçti.

Mezitli ailesinin yardımlaşma ve dayanışma ruhu maske ve dezenfektan dağıtımında da kendisini gösterdi. 11 Mart'tan bu yana 98 bin maske ve dezenfektan dağıtan Mezitli Belediyesi, hiçbir vatandaşı korona virüse karşı savunmasız bırakmadı. Vatandaşların evlerinde diktikleri maskeler, belediye ekiplerinin aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bir hayırsever vatandaşın bağışladı maske üretim makinesi sayesinde Mezitli Belediyesi bünyesinde her gün binlerce maske üretimi yapıldı. Üretilen maskeler, ilçede bulunan bir özel hastanede dezenfekte ederek sağlıklı hale getirildi.

Zorlu dönemde ihtiyaç sahiplerinin gıda kolisi, maske ve dezenfektan taleplerini karşılayan Mezitli Belediyesi vatandaşları özel günlerinde de yalnız bırakmadı. Kriz merkezine yapılan başvurular kapsamında 25 vatandaştan gelen evlilik ve doğum günü kutlama taleplerine olumlu cevap verilerek pasta kesilmesi sağlandı.

Ramazan ayının sona ermesinin yanında Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs önlemlerinin kısmen de olsa esnetilmesi ve istemlerin göreceli olarak azalması nedeniyle gıda ve maske istemleri için yeni bir çalışma sistemine geçen Mezitli Belediyesi, ana hizmet binası ya da zabıta müdürlüğü olarak kullanılan eski belediye binasına giderek veya '0 536 8634763' numaralı telefonu arayarak talepte bulunabilecekleri bilgisi verildi.

Hiçbir vatandaşı virüsün acımasızlığı ile karşı karşıya bırakmamak için 24 saat aralıksız çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Virüs ilk çıktığı andan itibaren vatandaşlarımızla el ele vererek bir dayanışma örneği sergiledik. Hiçbir vatandaşımızı virüse teslim etmemek için ara vermeden çalıştık. Belediye çalışanlarımız cansiperane bir biçimde ilaçlama ve iletilen talepleri yerine getirmeye çalışırken halkımızda evinde maske dikerek, elinden geldiğince yardım kolisi bağışında bulunarak birbirine destek olmaya çalıştı. Sergilediğimiz bu tablo dünyaya örnek olacak nitelikteydi. Tüm vatandaşlarımızı bu dayanışma ruhu ve sergiledikleri aile tablosu nedeniyle teşekkür ederim. Halkımızla daha güçlü ve her türlü virüse karşı daha dirençliyiz” dedi.

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