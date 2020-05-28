Hayvanseverler sokak hayvanları için duyarlılık çağrısı yaptı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de hayvanseverler, havaların ısınması nedeniyle zor günler geçiren sokak hayvanları için vatandaşları, evlerinin önüne bir kap su ve mama koyması, gördükleri su kaplarını doldurmaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.<br>Mersin'de hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasının ardından, kentteki hayvanseverler vatandaşları, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı. Park ve bahçelere su kabı bırakan hayvanseverler, vatandaşlara ise "Kapınızın önüne bir kap su, bir kap mama koyun" diye seslendi. Hayvanların su ve mamaya ulaşmakta insanlar kadar şanslı olmadığını dile getiren hayvansever Sevil Kumaş, özellikle kavurucu sıcakların yaşandığı yaz aylarının, hayvanların insanlara en fazla ihtiyaç duyduğu dönem olduğunu söyledi. Kumaş, "Havalar çok sıcak ve pandemi sürecindeyiz. Biz musluktan su doldurup içebiliyoruz ya da gidip marketten su alabiliyoruz ama hayvanların böyle bir şansı yok. Sokaktaki hayvanların bize ihtiyacı var. Onların ulaşabileceği kapı önüne, açık olan esnafın önüne, çöplerin kenarındaki temiz yerlere su kabı koyalım. Kedi, köpek, kuş, kaplumbağalar, kirpiler bu kaplardan su içiyor. Hayvanları susuz, mamasız bırakmayalım. Zaten duyarlı milletiz ama bu sıcak günlerde biraz daha duyarlı olalım. Lütfen herkes kapısının önüne bir kap mama, bir kap su koysun" dedi.<br> DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-05-28 09:32:21<br>

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