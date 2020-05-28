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Silifkeli turizmciler salgın sonrası sezona hazır Otel işletmecileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından gelecek turizmde normalleşme haberlerini bekliyor

İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde turizmciler, korona virüs salgınında normalleşmeye başlanmasıyla sezona umutla hazırlanıyor. Otel işletmecileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından gelecek turizmde normalleşme haberlerini bekliyor.

Silifkeli turizmciler salgın sonrası sezona hazır Otel işletmecileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından gelecek turizmde normalleşme haberlerini bekliyor

Mersin’in Silifke ilçesinde turizmciler, korona virüs salgınında normalleşmeye başlanmasıyla sezona umutla hazırlanıyor. Otel işletmecileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından gelecek turizmde normalleşme haberlerini bekliyor.
Silifke’de çoğunluğu butik otellerden oluşan konaklama tesisleri, bu yıl gecikmeli de olsa yeniden yaz sezonu hazırlıklarına başladı. İç ve dış tadilatlar sürerken, faaliyetlerini müşteri azalmasına rağmen devam ettiren oteller de var. Bu oteller de özellikle hijyen önlemlerine ağırlık veriyor. Turizmciler alınan önlemlerin etkili olduğunu, turizmde normalleşme sürecine geçileceği umudunun doğduğunu söyledi. Turizmciler birçok turizmcinin de hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.
Silifke ilçesine bağlı Taşucu ve Atakent mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar. Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Silifke’de, Haziran ayı itibariyle hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu öncesinde ilçedeki turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye’de alınan önlemler ile vaka sayılarında düşüş görüldü. İyileşen hasta sayısındaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından normalleşme takvimini açıklaması ve seyahat yasağının kaldırılması sonrası, Silifkeli turizmciler de sezona ‘merhaba’ diyebilmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Korona virüs salgınından en çok turizm sektörünün etkilendiğini belirten Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, “Bu süreçte bütün turizmciler yaz ayını ve normalleşme sürecini bekliyorlar. Şuanda da biz Silifkeli turizmciler olarak hazırız. Bütün otellerimiz, yatlarımız, pansiyonlarımız, yazlık villalarımız, kamp alanlarımız, su sporlarımız ve rafting gibi bunların hepsi sezon hazırlıklarını yaptılar. Turizm Bakanlığımızın yayınlayacağı normalleşme genelgesiyle, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmaya hazırız. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıklarımızı tamamladık. İnsanların tatile de psikolojilerini de rahatlatmaya ihtiyaçları var. Bu sebeple Türkiye’deki en uygun yerlerden biri Silifke. Sosyal Mesafeyi koruyarak tatil yapılabilecek en önemli ve tek yerin Silifke olduğuna inanıyoruz. Gördüğünüz gibi kesintisiz bir şekilde kum olarak dünyada sıralaması olan 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz. Bu kumsalda dileğimiz kadar sosyal mesafeyi ayarlayarak misafirleri ağırlayabilir, kum plajlarda denize girebilirler. Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlar da yine sosyal mesafeyi koruyarak konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Her hangi bir tehlike olmadan kafaları rahat bir şekilde misafirlerimiz tatillerini yapabilirler. Yeni dönem turizm anlayışında 1,5 metre kişiler arasında sosyal mesafe olması gerekiyor. Ama bizim o kadar büyük plajlarımız var ki bunu 1,5 metre değil, 2 metre, 3 metre, 5 metre mesafeyi uygulayarak bu plajlardan faydalanabilirsiniz. Kısıtlamalar kalkınca misafirlerimizi cennet ülkemizin en nadide turizm merkezi olan Silifke’ye davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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