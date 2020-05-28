Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pozantı Tarsus istikameti Damlama mevkisinde meydana gelen kazada, Harun Bozkurt (38) yönetimindeki 55 PB 200 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Refüje çarparak durabilen araçta bulunan Buğra Bozkurt (3) hayatını kaybetti. Sürücü Harun Bozkurt, eşi Tuba Bozkurt (35), çocukları E.E.B. (8) ve E.E.B. (10) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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