Seçer, yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: “800 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız söz konusu”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi’nde yapımı devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç’tan bilgi alan Seçer, çalışanlara kolaylıklar diledi. Yapımı devam eden yağmur suyu hattı çalışmasının önemli bir proje olduğunu belirten Seçer, “Yoğun yağmurların olduğu yıllarda bu bölgede önemli taşkınlar oluyordu. Burada iş yerlerini, özellikle hububat, bakliyat depolarını sular basıyordu ve zararlara neden oluyordu. Karacailyas Yağmur Suyu Drenaj Hattı ile bütün bu problemleri çözeceğiz. Toplamda 3 bin 587 metre uzunluğunda bir proje. Bunun bin 500 metresi de burada gördüğünüz inşaat çalışmasında olduğu gibi menfez şeklinde oluyor” dedi. Mersin genelinde MESKİ olarak hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projeleri tek tek anlatan Seçer, “Şu anda yaklaşık olarak 55 milyon liralık bir projeksiyonumuz hayata geçmiş durumda” diye konuştu.

“Bu sorunları kökten çözmenin yolu yatırım yapmak, altyapı yapmak”

Mersin’in her zaman taşkın tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecek bir kent olduğunu hatırlatan Seçer, şöyle devam etti; “Mersin, coğrafya ve iklim olarak ani yağışların ve deniz eğiminin olduğu, çok kısa zaman aralıklarında birim alana çok önemli yağmur alan bir kentimiz. Dolayısıyla taşkın tehlikesi her zaman olabilen bir kent. Yıllar ve geçmişte yaşadıklarımız bunu bize gösterdi. Bu yaptığımız yatırımları çok önemsiyorum, çok önemli ve değerli çalışmalar. En son yine bu yıl kış mevsiminde yaşadığımız bazı olumsuzluklar oldu. Önemli tehlike atlattık. Yine Mersin sel sularına yenik düşebilirdi. Başta MESKİ ve belediyemizin diğer kurumları, araçları, gereçleriyle belediyemiz dışında Karayollarından, Devlet Su İşleri’ne kadar birçok kurumun işbirliği ile kazasız, belasız atlattık. Bunları kökten çözmemiz lazım. İşte bu sorunları kökten çözmenin yolu da yatırım yapmak, altyapı yapmak. Bunlar tabi büyük paralar. Göze görünmüyor, yerin altına gömülüyor ama bir kentin çağdaş, modern, yaşanılabilir bir kent olması için olması gereken yatırımlar.”

“800 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız söz konusu”

MESKİ olarak bugüne kadar önemli yatırımlara imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini vurgulayan Seçer, “Geçtiğimiz mecliste bazı yatırımları anlattım. Kısa, orta vadede ve hatta gelecek 1 yıl içerisindeki projeksiyonlarımızı anlatım. 800 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız söz konusu. Bunlar Mersin için önemli rakamlar, önemli yatırımlar. Dönemsel bazı sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Yaşadığımız pandemi süreci elbette hesaplamadığımız süreçler. Ama bu sadece bizim başımıza gelen, hatta sadece bizim ülkemizde olan bir durum değil. Bırakın Mersin’i, tüm dünyada yaşanan bir süreç. Üretimin durması, ekonominin resesyona girmesi, daralması, bütün bunlar tabi belediyeleri de etkiliyor. Ne kadar üretirseniz, ne kadar ihracat yaparsanız, ne kadar Türkiye'nin cirosunu, yani Gayri Safi Milli Hasılası’nı artırırsanız, belediye olarak genel bütçe gelirlerinden o kadar vergi payı alıyorsunuz. Sizin hanenize para olarak yazıyor. Para demek, akılcı bir yönetimle yatırım demek. Bu süreçte bu aksamaları yaşadık. Ama tabi iyi ve değerli yöneticiler bu kriz zamanlarında, zor süreçlerde ortaya çıkar. Biz hem MESKİ hem Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak doğru zamanda, doğru mekanda, doğru mecrada, doğru kararlar alarak, bu süreci yönetebilecek bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Pandemi sürecinin de atlatılması ile yani hayatın normalleşmesi ile beraber çok önemli yatırımlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi döneminde bir genelge yayınlayarak zorunlu harcamalar, sosyal faaliyetler ve sosyal yardımlar dışındaki bütün yatırımları ve ihaleleri durdurduklarını hatırlatan Seçer, “Otobüs alımı yapmıştık, iptal etmek zorunda kaldık. Birçok önemli, altyapı, yol, sanat yapıları, köprü, köprülü kavşak, üst geçit gibi birçok projenin hazır olduğu, çalışmaların bittiği, ihale aşamasına gelen projeksiyonlarımız şu anda rafa kalktı ama normalleşiyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünya artık yeni bir formatla yaşamına devam edecek”

Pandemi sürecinin sadece Türkiye’yi ve Mersin’i değil, tüm dünyayı etkisi altına aldığını anımsatan Seçer, “Dünya artık yeni bir formatla yaşamına devam edecek. Bu süreci bütün ülkeler, bütün milletler yaşadı. Dünyanın her yerleşim alanında bu pandemi korkusu yaşandı, hissedildi. Hayat anormalleşti. Dolayısıyla bu süreçten çıkışta ve yeni dünya düzenine geçişte biz de nasibimizi alacağız" dedi.

