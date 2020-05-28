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Rosatom, mobil veri merkezleri kuruyor Rosenergoatom, mobil veri merkezlerine ilk müşterilerin bilgisayar ekipmanlarının yerleştirildiğini bildirdi

İHA

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Elektrik Enerjisi Departmanı Rosenergoatom, nükleer santrallerin ve nükleer sanayinin diğer enerji tesislerinin yakınında mobil veri merkezleri kuruyor. Rosenergoatom'un, Mart 2019'da Kalinin NGS Veri İşleme Merkezi sahasında kurulan iki adet Konteyner Veri İşleme Merkezine, bilgisayar ekipmanlarını ilk yerleştiren müşteriler Belarus Cumhuriyeti'nden "Greenminer" ve Rus şirketi "Intelion" oldu.

Rosatom, mobil veri merkezleri kuruyor Rosenergoatom, mobil veri merkezlerine ilk müşterilerin bilgisayar ekipmanlarının yerleştirildiğini bildirdi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Elektrik Enerjisi Departmanı Rosenergoatom, nükleer santrallerin ve nükleer sanayinin diğer enerji tesislerinin yakınında mobil veri merkezleri kuruyor. Rosenergoatom’un, Mart 2019’da Kalinin NGS Veri İşleme Merkezi sahasında kurulan iki adet Konteyner Veri İşleme Merkezine, bilgisayar ekipmanlarını ilk yerleştiren müşteriler Belarus Cumhuriyeti’nden “Greenminer” ve Rus şirketi “Intelion” oldu.
Kalinin NGS (nükleer güç santrali) Veri İşleme Merkezi, Rosenergoatom’un ticari müşterilerine kendilerine ait mobil veri merkezlerini veya konteyner veri işleme merkezlerini, aynı zamanda kendi bilgisayar ekipmanlarını, şirketin konteyner tipi veri işleme merkezlerine yerleştirme imkanı sunduğu ilk hazır altyapı sahası. Saha, 2 hektarlık alana ve 30 adet modüler/konteyner veri işleme merkezinin yerleştirilebilmesi için toplam 30 MW (megavat) güç kapasitesine sahip.
Konteynerlerin her biri toplam 1 megavata kadar kapasiteye sahip, 300 ile 500 adet arasında müşterilere ait bilgisayar ekipmanını barındıracak şekilde tasarlandı. Böyle bir konteyner veri merkezinin kurulması için düz bir platform, elektrik ve iletişim kanalı yeterlidir. Hava soğutmalı konteyner veri işleme merkezleri, Rosatom’un endüstriyel güvenlik standartları dikkate alınarak özel amaçlı konteyner bazında tasarlandı.
Müşterilerin sunucu ekipmanlarını bağlama, kurma çalışmaları ve hizmetleri, Kalinin NGS Veri İşleme Merkezinde görevli ekip tarafından gerçekleştirildi. Çalışmalar müşteriler ile sıkı bir işbirliği içinde yapıldığı için projelerin çok kısa bir zaman çerçevesinde çalışmaya başlamasını sağladı.
Sahanın toplam kesintisiz güç kaynağı Kalinin NGS’nin dağıtım trafosuna iki adet kablo hattı ile bağlanan Veri İşleme Merkezinin 80 megavat kapasiteli PS 110/10kV trafo merkezi tarafından sağlanıyor.

“Rosenergoatom, 5 adet bu tarz altyapı sahası kurmayı planlıyor”
Rosenergoatom Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomi ve Finans Müdürü Sergey Migalin yaptığı açıklamada, “Rosenergoatom, nükleer santrallerin ve nükleer sanayinin diğer enerji tesislerinin yakınında 5 adet bu tarz altyapı sahası kurmayı planlıyor. Trafo merkezlerine dahili bağlantı, sahaya kesintisiz enerji temini, IT ve iletişim donanımlarına yüksek kalitede enerjinin sağlanması, minimum seviyede toptan elektrik fiyatlarının elde edilmesi ve müşteriye ait ekipmanlara güvenilir koruma sağlıyor. Tüm altyapı sahalarının toplam kapasitesi 240 megavattan fazladır” dedi.
Rosenergoatom’a ait konteyner veri işleme merkezleri, müşteri ekipmanlarının güvenli çalışmaya devam edebilmesi için gazlı yangın söndürme sistemi, kesintisiz güç kaynağı, hava soğutma, erişim kontrolü ve kamera sistemleri ile donatıldı.
Konteyner veri işleme merkezi gibi bir ürünün inşa edilmesi ve dış pazarlara açılmasının arkasında yatan neden, müşterilerden gelen talep artışı ve buna bağlı olarak yeni ilgili hizmetlerin hayata geçirilme ihtiyacından kaynaklanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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