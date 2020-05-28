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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar Belediyesinde vezneler bu hafta sonu açık olacak

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, emlak vergisi, ÇTV ve ilan, reklam vergilerinin ilk taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Toroslar Belediyesinde vezneler bu hafta sonu açık olacak

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, emlak vergisi, ÇTV ve ilan, reklam vergilerinin ilk taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik ile ilan, reklam vergilerinin 2020 yılı ilk taksit ödemelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona ereceği belirtilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve vergilerini rahatlıkla ödeyebilmeleri için tahsilat veznelerinin 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü 09.0016.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

Online ödeme imkanı
Açıklamaya göre, mükellefler, vergi ödemelerini belediye hizmet binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi Toroslar Belediyesinin internet adresinde bulunan ebelediye sistemi üzerinden üye olma zorunluluğu olmadan T.C. kimlik numarasını girerek online olarak da gerçekleştirebilecek.

Başkan Yılmaz'dan mükelleflere yoğunluk uyarısı
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların vergi ödemeleri konusunda mağduriyet yaşamalarını istemediklerini, bu nedenle veznelerin hafta sonu açık olacağını söyledi. Covid19'a karşı belediye veznelerinde her türlü önlemin alındığını belirten Başkan Yılmaz, "Veznelerde yoğunluk oluşmaması için 1 Haziran 2020 Pazartesi günü son bulacak emlak, ÇTV ve ilan, reklam vergileri için tahsilat veznelerimizi bu hafta sonu açık bulunduracağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ödemelerini zamanında yapmaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleridir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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