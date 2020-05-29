<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde, çoklu otomobil taşıyıcısı TIR, kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Tömük Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Mersin'den Antalya yönüne giden Kemal Yanar yönetimindeki 07 DN 274 plakalı çoklu otomobil taşıyıcısı TIR, kontrolden çıkıp, yan yattı. Sürücü Yanar'ın yara almadan kurtulduğu kazada 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-05-29 13:16:17<br>
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