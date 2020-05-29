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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 74 gün sonra cuma namazı kılındı

DHA

Mersin'de 74 gün sonra cuma namazı kılındı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün sonra ilk cuma namazı cemaatle birlikte belirli cami avluları ve açık alanlarda kılındı.<br>İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerin avluları ve açık alanlar namaz kılacak cemaat için hazır hale getirildi. Cuma namazı için belirlenen Akdeniz Belediyesi spor sahası girişinde cemaat için hazırlık yapıldı. İl Müftülüğü koordinesinde alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşlardan maske takmaları, kendi seccadelerini getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Namaza gelen vatandaşların ateşi ölçülerek içeri alındı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske, seccadesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade verildi. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kılınan namaz sırasında vatandaşlar arasında boşluk bırakılarak sosyal mesafeye dikkat edildi.<br>Günler sonra namaz kılmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, namaz sonrası yine sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ev ve işyerine geri döndü.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-05-29 15:23:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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