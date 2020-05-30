Toroslar’ın parkları kır çiçekleriyle renklendi

– Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle canlanan park ve yeşil alanlar, peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra açan kır çiçekleri ve zakkumlarla rengarenk bir hale büründü. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Salgını atlatınca Toroslar’ımızın yemyeşil doğasında yine bir arada olacağız” dedi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Parklarda düzenli olarak yapılan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına ek olarak yaz mevsimine uygun çiçek ve bitkilerin açması da adeta görsel bir şölen sunuyor. Halkkent Mahallesinde 91 bin metrekarelik alanda bulunan Devlet Parkı başta olmak üzere ilçedeki park ve yeşil alanlar göz alıcı güzellikleriyle salgın sonrası vatandaşların uğrak yeri olacak.



“Tedbir ve sabırla güzel günlere ulaşacağız”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, ilçe genelinde bir yandan korona virüse karşı etkin bir mücadele sergilediklerini, bir yandan da park ve yeşil alanları yaz mevsimine hazırladıklarını söyledi. Yılmaz, “Salgını atlatınca, kısıtlamalar kalktığında park ve yeşil alanlarımız, yine huzur ve güven içinde hemşehrilerimizi ağırlayacak, çocuklarımız doğanın tadını çıkaracak. Korona virüs sürecinde boş kalan parklarımızı, salgın sonrası vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri mekanlar haline getiriyoruz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. İnşallah yemyeşil parklarımızda yine bir arada olacağımız güzel günler gelecek” ifadelerini kullandı.

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