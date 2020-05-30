Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu

<br>Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, 9 yaşındaki M.A.S. kaybolduktan 7 saat sonra jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiyenin ortak çalışması ile bulundu.<br>Keşlitürkmenli Mahallesi Sarıveliler mevkisinde yaşayan S.S., bu sabah evden çıkan oğlu M.A.S., geri dönmeyince İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. S.S., oğlunun sürekli evden kaçtığını ve sağ kolundan engelli olduğunu söyledi.<br>Kayıp başvurusu üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. 7 saatlik süren çalışma sonunda çocuk, evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki arazide bulundu. Sağlık durumu iyi olan M.A.S., ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR<br>2020-05-30 17:34:35<br>
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