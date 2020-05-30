Tarsus Belediyesi'nden 'Emekten yemeğe' projesi

Tarsus Belediyesi’nin korona virüs sürecinde hayata geçirdiği, 'Emekten yemeğe” projesi sürerken, kentte faaliyet gösteren fide üreticilerinden ücretsiz olarak alınan domates fideleri, belediye bünyesinde bulunan marangozhane de üretilen ahşap saksılara ekilip vatandaşlara dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belirlenen mahallelerde ekiplerin kapı kapı dolaşarak dağıttıkları fideler, evlerin balkonlarında vatandaşların verecekleri can suyu ile ürüne dönüşecek. Proje kapsamında şimdiye kadar 10 bin fidenin dağıtımının yapıldığı proje hakkında bilgi veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Dağıtılan domates fidelerimiz ekonomik anlamda çok fazla bir şey ifade etmese de sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinde sıkılan halkımızın salgın sürecinde bir şeyler ile meşgul olsun istiyorduk. Halkımıza bir fide ile de olsa umut olmak bizim için oldukça önem taşıyor" dedi.

Projenin önemine değinen Bozdoğan, halkın geri dönüşünün kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Dünya önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreç sağlık açısından sıkıntılı olduğu kadar, ekonomik anlamda da bazı sorunları beraberinde getirdi. Bu nedenle kalkınma hamlelerinin yeniden düzene girmesi ile ilgili bir yol haritası belirlenmesinin gerekliliğini ortaya koydu. Bu haritada en önemli vurgumuz tarımdır. Geçmişten bugünlere kadar medeniyetleri kurmaya pusula olan tarım, önümüzdeki yıllarda da tekrar ekonominin can damarı olacak. Tarımın salgın sürecinde ne kadar önemle olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Hep dediğim bir şey vardı. Bu tarihi kent Tarsus, gücünü hep geçmişinden almıştır. Ülkemizin en verimli topraklarına sahip olan kentimizin tarımsal üretim potansiyeli büyük değerimizdir. Üreten toplumlar hep var olsun istiyorum çünkü, üreten toplum hem güçlü olur hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu kapsamda kurduğumuz ekipler araştırmalarını özellikle tarımsal alanda sürdürüyor. Üretimin ilk adımı olan projemizde domates fidelerinin dağıtımının yapıldığı semtlerde inceleme yaparken, saksılardan uzanarak açan çiçekleri görünce projenin halkımıza ulaştığını görmek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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