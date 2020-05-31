Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü

DHA

Mehmet DOĞANER/MERSİN, (DHA) MERSİN´de, hamile eşi kayısı isteyince toplamak üzere ağaca geçmek için çıktığı çatıdan düşen Hamza Sezer (32) yaşamını yitirdi.  Olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Sezer, 7 aylık hamile eşi Özlem ve 2 çocuğuyla birlikte arkadaşlarının ziyaretine gitti. Sezer, buradaki bahçede eşinin canı kayısı isteyince ağaçtan toplamaya karar verdi. Ağaca ulaşmak için evin çatısına çıkan Sezer, dengesini kaybederek, düştü. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Sezer'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamza...

Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü

<br>Mehmet DOĞANER/MERSİN, (DHA) MERSİN´de, hamile eşi kayısı isteyince toplamak üzere ağaca geçmek için çıktığı çatıdan düşen Hamza Sezer (32) yaşamını yitirdi. <br>Olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Sezer, 7 aylık hamile eşi Özlem ve 2 çocuğuyla birlikte arkadaşlarının ziyaretine gitti. Sezer, buradaki bahçede eşinin canı kayısı isteyince ağaçtan toplamaya karar verdi. Ağaca ulaşmak için evin çatısına çıkan Sezer, dengesini kaybederek, düştü. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Sezer'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamza Sezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sezer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. <br>Sezer çiftinin evine misafirliğe gittiği arkadaşı Yasin Atar, olay anında uyuduklarını belirterek, "Olay sırasında eşi, Hamza'nın fotoğrafını çekiyormuş. Biz de eşinin haber vermesiyle uyandık. Ambulansla hastaneye getirdik ama kurtaramadık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-05-31 13:50:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarhan'dan koronalı günlerde destek verenlere teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Tarhan'dan koronalı günlerde destek verenlere ...
Koronalı günlerle dans ederek vedalaştılar
YEREL HABERLER Koronalı günlerle dans ederek vedalaştılar
Mersin'de okul önlerine 'kitap durağı' Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kitap durakları, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirdikleri noktalara monte ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de okul önlerine 'kitap durağı' Geri dönüşüm ...
Toroslar'daki parklar çiçek açtı
YEREL HABERLER Toroslar'daki parklar çiçek açtı
Mersin'de özel bireylere 'görüntülü destek hattı' hizmeti
YEREL HABERLER Mersin'de özel bireylere 'görüntülü destek hattı' ...
Mersin normalleşme sürecine hazır Kentte, korona virüs salgını tedbirlerinin ardından yarın başlayacak olan normalleşme süreci kapsamında sahiller, parklar ve yürüyüş yolları vatandaşlar için hazır hale getiriliyor
YEREL HABERLER Mersin normalleşme sürecine hazır Kentte, korona ...
Silahlı kavgada masum kadını öldüren 2 zanlı yakalandı 2 zanlının yakalandığı adreste adeta cephane çıktı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada masum kadını öldüren 2 zanlı ...
Mersinli turizmciler, yerli turisti bekliyor
YEREL HABERLER Mersinli turizmciler, yerli turisti bekliyor
Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü
YEREL HABERLER Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği ...
Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü
YEREL HABERLER Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği ...
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde bulunan masum kadın öldü İki kişi olay yerinden kaçtı, 1 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde bulunan ...
Tarsus Belediyesi'nden 'Emekten yemeğe' projesi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nden 'Emekten yemeğe' projesi
Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı
YEREL HABERLER Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı
Tarsus'ta binaların duvarları sanatsal resimlerle renklenecek
YEREL HABERLER Tarsus'ta binaların duvarları sanatsal resimlerle ...
Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu
Av. Gökalp: “Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hapis cezasıyla sonuçlanır”
YEREL HABERLER Av. Gökalp: “Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ...
Yeşilboğaz: “Çocuk suçtan arındırılmalı”
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: “Çocuk suçtan arındırılmalı”
Motosikletten düşen adam ağır yaralandı Kaza esnasında başındaki kaskı kırılıp çıkan sürücü metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Motosikletten düşen adam ağır yaralandı Kaza ...
Silifke'de kaybolan çocuk, arazi de bulundu
YEREL HABERLER Silifke'de kaybolan çocuk, arazi de bulundu
Başkan Seçer: “Yeni normalleşme sürecine hazırlanıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Yeni normalleşme sürecine ...
Mezitli Belediyesinde, eşine şiddet uygulayan çalışanın sosyal hakları eşine verilecek
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinde, eşine şiddet uygulayan ...
Jandarma ekipleri, hırsızları yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, hırsızları yakaladı
Uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı
Toroslar’ın parkları kır çiçekleriyle renklendi
YEREL HABERLER Toroslar’ın parkları kır çiçekleriyle renklendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X