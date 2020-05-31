Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede (2)

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<br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, mermilerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Sevilay Alkaç'ın (55) cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Alkaç, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Okan ÇALIŞKAN<br>2020-05-31 17:02:54<br>

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