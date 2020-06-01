Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Çatalburunda saf ırka ramak kaldı Mersin’in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan ‘çatalburun’ av köpeğini saflaştırma çalışmalarında önemli bir başarı elde edildi Mersin Büyükşehir Belediyesi Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezinde yıllardır devam eden çalışmalarda yüzde 87 saflık oranı yakalandı

İHA

– Mersin'in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan 'çatalburun' av köpeğini saflaştırma çalışmalarında önemli bir başarı elde edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezinde yıllardır devam eden çalışmalarda yüzde 87 saflık oranı yakalandı.

(Özel) Çatalburunda saf ırka ramak kaldı Mersin’in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan ‘çatalburun’ av köpeğini saflaştırma çalışmalarında önemli bir başarı elde edildi Mersin Büyükşehir Belediyesi Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezinde yıllardır devam eden çalışmalarda yüzde 87 saflık oranı yakalandı

– Mersin’in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan ‘çatalburun’ av köpeğini saflaştırma çalışmalarında önemli bir başarı elde edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezinde yıllardır devam eden çalışmalarda yüzde 87 saflık oranı yakalandı.
Mersin’in önemli değerlerinden biri olan Tarsus çatalburun av köpekleri için gerçekleştirdiği saflaştırma çalışmaları ile ırkın uluslararası köpek ırkları arasında yer almasını hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Ayrık burun yapıları dolayısıyla ‘çatalburun’ olarak adlandırılan bu köpekleri saflaştırmak için Mersin’de yıllardır özel bir çalışma yürütülüyor. Avcılık yeteneklerinin yanı sıra, hemen her şartta koku sürebilme yetenekleri sayesinde ideal narkotik ve aramakurtarma köpeği adayı olan çatalburunların orijini ve genetik aktarımı üzerine Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi.

Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi, çatalburunları saflaştırmak için Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde geçtiğimiz yıllarda Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi kurdu. Özellikle avcılarla yapılan işbirliğiyle Tarsus ve çevre illerden bu merkeze getirilen çatalburun köpekleri, planlı bir şekilde çiftleştirilerek, elde edilen yavrularla saflaştırma çalışmaları ilerletiliyor.

Merkez, kapılarını İHA’ya açtı
Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi içinde yer alan Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi, kapılarını İHA’ya açtı. Merkezde büyük bir titizlikle bakımları yapılan çatalburunlar, çiftleşme dönemlerinde ‘balayı süitleri’nde çiftleştiriliyor ve doğan yavrular üzerinde genetik ve DNA çalışmaları yapılarak saflık oranları saptanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 çatalburunun merkezden geçtiği çalışmalar, şu anda 64 yetişkin ve 6 yavruyla devam ediyor.

“Yüzde 87 saflığa ulaştık”
Merkezdeki saflaştırma çalışmalarını yürüten Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimi Mustafa Ersen Bebek yaptığı açıklamada, çatalburunun Tarsus menşeli olup daha sonra Mersin’e mal olmuş bir av köpeği olduğunu söyledi. Bebek, “Çatalburunlarımız, genetik ve biyometri araştırmalarımızın devam ettiği şu günlerde yüzde 87 kapasiteye kadar ulaşmıştır. Yüzde 87 saflığımızı korumaya ve bunu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu, yüzde 100 olduğunda gerekli kurumlarla iletişime geçip, uluslararası literatürde yer alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Yüzde 87 saflık oranına 67 yılda geldik”
Saflaştırma çalışmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Veteriner Hekim Bebek, çatalburun üzerinde de yıllardır bu yönde çalışma yürüttüklerini kaydetti. Bebek, “Yüzde 87’ye yaklaşık 67 yıl içerisinde geldik. Şu anda F3 döl verimindeyiz. F7’ye ulaşmamız da yaklaşık 56 yılı alacaktır. Saflıkta yüzde 100’e ulaşabilir net bir yıl verilemez, çünkü fizyolojik ve metabolik bir süreçtir. Bu süreci genetik olarak yıldan yıla takip edeceğiz. Bu yüzde 87’yi en kısa sürede nasıl yüzde 100’e çıkartabiliriz, bunun araştırmaları içerisindeyiz” diye konuştu.

“‘Elit sürü’ dediğimiz, yüksek verim alabildiğimiz bir sürü elde etmeye çalışıyoruz”
Çalışmaların ayrıntılarına ilişkin de bilgi veren Bebek, avcılarla işbirliği içinde civar il ve ilçelerden çatalburun av köpeklerini toplayıp merkeze getirdiklerini anlatarak, “Bizim bu konuda çıkış noktamız Tarsus ilçesinin Cinköy Mahallesi'nde başladı. Tesisimizi kurduktan sonra Adana, Osmaniye, Antalya, Niğde, Nevşehir gibi illerden çatalburunları buraya toplayıp, bir protokol karşılığında burada saflaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bunları kızgınlık dönemlerinde çiftleştirip balayı süitlerine alıyoruz. Balayı süitlerinde doğum yaptıktan sonra biz bu yavrularımızı büyütüp envantere kaydediyoruz. Şu anda bakımevinde 26’sı erkek, 38’i dişi olmak üzere 64 çatalburun köpeğimiz var. 6 tane de yavrumuz var. Onlar da büyüme süreçleri sonunda kızgınlık dönemine geldiklerinde yine çiftleştirme ve saflık çalışmalarımız devam edecek. Şimdiye kadar 150200 civarında çatalburun elimizin altından geçti. Bu konuda gerçekten hem vatandaşlarımızdan hem de Mersin Büyükşehir Belediyemizden gayet olumlu tepkiler aldık. Projemizi son derece destekliyorlar. Burada 100150 köpeğimizi ayrıştırarak ‘elit sürü’ dediğimiz, yüksek verim alabildiğimiz bir sürü elde etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Saf ırk olarak literatürde yer almalarını sağlayacağız”
Çatalburun köpeklerinin çok zeki hayvanlar olduklarını, takip etme özelliklerinin diğer av köpeklerinden ayrıldığını söyleyen Bebek, şöyle devam etti: “Av köpekleri, genellikle bulunduğu çalılığa giren kuş, tavşan gibi hayvanları takip etme özelliğine sahipler. Çatalburun ise direkt hayvana yönelik değil, gidebileceği her yönü bilerek, ona göre akılcı bir şekilde davranmakta. Burunlarının koku alma duyuları diğer av köpeklerine göre daha fazla. Çatalburuna benzeyen İspanya’nın bir türü var. İngiliz pointer cinsi köpekler de benziyor ırk olarak. Biz zaten genetik çalışmamızı bunun üzerine yapıyoruz. Eğer bu ırklardan genetik ve DNA dizilişi açısından ayrıştırırsak, çatalburunun saf ırk olarak literatürde yer almasını sağlayacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana direniyor
YEREL HABERLER Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana direniyor
Silahlı kavganın kurbanı olan kadın toprağa verildi Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada markette alışveriş yapan kız kardeşini otomobil içinde beklerken kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Silahlı kavganın kurbanı olan kadın toprağa ...
Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede (2)
YEREL HABERLER Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler ...
Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler ...
Hamile eşi için kayısı toplarken düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hamile eşi için kayısı toplarken düşen adam hayatını ...
Masum kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi Mersin’de hasımların silahlı kavgasında park halindeki otomobilde oturan 55 yaşındaki kadın, mermilerden birinin göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Masum kadının katil zanlıları adliyeye sevk ...
Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü
YEREL HABERLER Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp ...
Tarhan'dan koronalı günlerde destek verenlere teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Tarhan'dan koronalı günlerde destek verenlere ...
Koronalı günlerle dans ederek vedalaştılar
YEREL HABERLER Koronalı günlerle dans ederek vedalaştılar
Mersin'de okul önlerine 'kitap durağı' Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kitap durakları, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirdikleri noktalara monte ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de okul önlerine 'kitap durağı' Geri dönüşüm ...
Toroslar'daki parklar çiçek açtı
YEREL HABERLER Toroslar'daki parklar çiçek açtı
Mersin'de özel bireylere 'görüntülü destek hattı' hizmeti
YEREL HABERLER Mersin'de özel bireylere 'görüntülü destek hattı' ...
Mersin normalleşme sürecine hazır Kentte, korona virüs salgını tedbirlerinin ardından yarın başlayacak olan normalleşme süreci kapsamında sahiller, parklar ve yürüyüş yolları vatandaşlar için hazır hale getiriliyor
YEREL HABERLER Mersin normalleşme sürecine hazır Kentte, korona ...
Silahlı kavgada masum kadını öldüren 2 zanlı yakalandı 2 zanlının yakalandığı adreste adeta cephane çıktı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada masum kadını öldüren 2 zanlı ...
Mersinli turizmciler, yerli turisti bekliyor
YEREL HABERLER Mersinli turizmciler, yerli turisti bekliyor
Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü
YEREL HABERLER Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği ...
Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü
YEREL HABERLER Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği ...
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde bulunan masum kadın öldü İki kişi olay yerinden kaçtı, 1 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde bulunan ...
Tarsus Belediyesi'nden 'Emekten yemeğe' projesi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nden 'Emekten yemeğe' projesi
Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı
YEREL HABERLER Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı
Tarsus'ta binaların duvarları sanatsal resimlerle renklenecek
YEREL HABERLER Tarsus'ta binaların duvarları sanatsal resimlerle ...
Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu
Av. Gökalp: “Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hapis cezasıyla sonuçlanır”
YEREL HABERLER Av. Gökalp: “Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ...
Yeşilboğaz: “Çocuk suçtan arındırılmalı”
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: “Çocuk suçtan arındırılmalı”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X