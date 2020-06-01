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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de üreticilere 60 kilometre sulama borusu desteği

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'tarım arazileri sulanıyor, topraklar bereketleniyor' sloganıyla yola çıkarak, üreticilerin sulama borusu sorununa çare oluyor. Kent genelinde 43 mahallede 60 kilometre sulama borusu dağıtımına başlayan Büyükşehir, 40 bin dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

Mersin'de üreticilere 60 kilometre sulama borusu desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'tarım arazileri sulanıyor, topraklar bereketleniyor' sloganıyla yola çıkarak, üreticilerin sulama borusu sorununa çare oluyor. Kent genelinde 43 mahallede 60 kilometre sulama borusu dağıtımına başlayan Büyükşehir, 40 bin dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.
Tarımsal üretim potansiyeli yüksek bir kent olan Mersin’de, üretimin her aşamasında üreticinin yanında duran Büyükşehir Belediyesi, sulama borusu desteğiyle üreticiye can suyu oluyor. Yıllar önce yapılan sulama kanalları ve sulama tesislerinin zaman içerisinde hasar görmesi ya da kullanılamaz duruma gelmesi, üreticinin üretim potansiyelini olumsuz etkiledi. Üreticinin talebine kulak veren Büyükşehir, 2020 yılı içerisinde kent genelinde 43 mahalleye 38 bin 994 metre çelik boru ve 21 bin 112 metre boru olmak üzere toplam 60 bin 106 metre sulama borusu desteğini başlattı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmayla, sulama borusu dağıtımının ilk etabı 12 mahalleye 15 bin 618 metre sulama borusu desteğiyle merkeze 180 kilometre uzaklıktaki Mut İlçesi’nde başladı. Büyükşehir, ilk aşamada Mut’un mahallelerinden Karacaoğlan’a 3 bin 488, Pamuklu’ya 756, Çınarlı’ya bi n200, Yıldızköy’e 816, Esençay’a 804 ve Çatakbağ’a bin 300 olmak üzere üreticiye toplam 8 bin 364 metrelik boru ulaştırdı. Bu kapsamda Mut’ta 10 bin dekar arazi randımanlı sulama sistemine kavuştu. Büyükşehir, 60 kilometrelik sulama borusu dağıtımını 8 ilçedeki 43 mahallede sürdürecek. Bu kapsamda ilk aşamada Akdeniz’e bin 600, Anamur’a bin 836, Erdemli’ye 2 bin 4, Mut’a 8 bin 364, Silifke’ye bin 8, Tarsus’a bin 600 ve Toroslar’a 4 bin 700 olmak üzere toplam 21 bin 112 metre borularının dağıtımı gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise 38 bin 994 metre uzunluğundaki çelik boru üreticilere ulaştırılacak.
Mut’ta Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda düzenlenen ilk etap dağıtıma katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Çuval çuval paranız olsun. Eğer deponuzda un yapacak buğdayınız yoksa yaşamınızı sürdüremezsiniz. Kimseye muhtaç olmamak için mutlaka tarımı yaşatacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.
Mut İlçesi Karacaoğlan Mahallesi Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Turgay Şan ise Büyükşehir tarafından 3 bin 488 metre borunun ulaştırıldığı mahallede kayısı, erik ve incir üretiminin yoğunlukta olduğunu söyledi. Büyükşehir’in sulama borusu desteğiyle 56 senelik bir zaman diliminden sonra mahalledeki üretim potansiyelinde önemli artış görüleceğini belirten Şan, “Sulama borumuzda eksiklikler vardı, tamamlamaya çalışıyorduk. Şimdi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in destekleriyle mahallemiz komple suya kavuşmuş olacak. Ürünlerimiz 56 sene sonra daha fazla yetişecek. Suyumuz şu an cazibeyle geliyor. Boru eksiğimiz tamamlandığında mahallemizdeki üretici daha fazla gelir elde edecek. Köyümüz ve vatandaşımız zenginleşecek” diye konuştu.
Pamuklu Mahallesi Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Bostancı da Başkan Seçer’in tarıma verdiği desteği yakından izlediklerini dile getirdi. Büyükşehir’in 756 metre boru desteğinde bulunduğu, kayısı, erik, incir ve zeytin üretim potansiyeline sahip mahallenin Mut’un merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve 200 civarı bir nüfusa sahip olduğunu belirten Bostancı, “Sağ olsun Vahap Başkanımın yaptığı bu projeyle borumuz geldi. Önceki yıllarda PVC boru verdiler. Onlar contalara tüm kök giriyor. Şimdi bu borular iyi. Bunda kök girmez. Haliyle su kaybı olmayacak, herkes rahat sulayacak, üretim artacak. Başkanımızın tarıma destek verdiğini biliyoruz, çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Çatakbağ Mahallesi Muhtarı Durmuş Ali Acar ise yeni boruların su kaybının önüne geçeceğini vurguladı. Acar, “Ekipler, yapılan projeyle yeterli olmayan noktaları sağ olsun tamamladı. Bu, üreticilere kolaylık sağlayacak. Önceden bir saat süren sulama şimdi yarım saatte bitecek. Su, kayıp olmadan bahçeye varmış olacak. Sulama iyi oldu mu verim de artacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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