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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özge Karapınar Güzellik Akademi, normalleşmeyle birlikte yeni kayıtlara başladı

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına ara veren ve Türkiye'nin bugün itibariyle yeni normalleşme sürecine girmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan Özge Karapınar Güzellik Akademi, yeni dönem kayıtlarına başladı.

Özge Karapınar Güzellik Akademi, normalleşmeyle birlikte yeni kayıtlara başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına ara veren ve Türkiye’nin bugün itibariyle yeni normalleşme sürecine girmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan Özge Karapınar Güzellik Akademi, yeni dönem kayıtlarına başladı.
Milli Eğitim Bakanlığından onaylı estetik kursları ile kadınlara farklı bir istihdam kapısı sunan Özge Karapınar Güzellik Akademi, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan tedbirler sonrasında ara verdiği faaliyetlerine 1 Haziran itibarıyla yeniden başladı.

Yatırımcı kadınlar için yeni bir iş sahası
Akademinin kurucusu Özge Karapınar, yaptığı açıklamada, “Yapacağımız eğitimler ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘İş Yeri Açma ve Ustalık’ belgesi veriyoruz. Bu, yeni bir iş sahası açmak isteyen yatırımcı kadınlarımız için önemli bir fırsat. Hem oldukça keyifli bir iş yapıp hem de küçük maliyetler ile kendilerine uygun bir gelir kapısı açabilirler. Verdiğimiz ‘İş Yeri Açma ve Ustalık’ belgesi ile bu sektörde boşluk olan illerde, ilçelerde ve semtlerde faaliyet vermeye başlayabildikleri gibi, kurslarımızda öğrendikleri uygulamalar ile kendilerine farklı bir hobi de edinebilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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