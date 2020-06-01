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Mersin'de hayat normale dönüyor Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan Mersin sahilleri, yeni normalleşme sürecinde vatandaşlara yeniden açıldı Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sahillerde yürüyüş ve koşu yapmaya başlarken, bazıları oltalarıyla balık tuttu, bazıları da denize girdi

İHA

Mersin'de hayat normale dönüyor Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan Mersin sahilleri, yeni normalleşme sürecinde vatandaşlara yeniden açıldı Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sahillerde yürüyüş ve koşu yapmaya başlarken, bazıları oltalarıyla balık tuttu, bazıları da denize girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan Mersin sahilleri, yeni normalleşme sürecinde vatandaşlara yeniden açıldı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sahilde yürüyüş ve koşu yapmaya başlarken, bazıları oltalarıyla balık tuttu, bazıları da denize girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme süreci kapsamında birçok iş yeri yeniden faaliyete başlarken, sahiller de vatandaşların kullanımına açıldı. Bugün itibariyle Mersin sahillerinde yasak kalkarken, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar yürüyüş ve koşu yapmaya başladı. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar da oltalarıyla balık tutmanın mutluluğunu yaşadı. Kimileri denize girdi, kimileri ise sahilde sosyal mesafeye dikkat ederek birbirleriyle sohbet etti.

"İnşallah tekrar o günleri yaşamayız"
Aylar sonra sahilde balık tutmanın sevincini İHA muhabiriyle paylaşan Metin Demirbilek, uzun bir aradan sonra balık tuttukları için mutlu olduklarını belirterek, “Mutluyuz, tek uğraşımız ve zevkimiz balık tutmak, doğada gezmek. Onlardan uzun süredir mahrum kalmıştık ama sonunda kavuştuk. Şu anda mutluyuz. Denizin havasını özlemişiz. Bu hava bize yetiyor. İnşallah bundan sonra insanlar biraz daha dikkat eder ve tekrar o günleri yaşamayız” dedi.
Fevziye Demirbilek ise aylar sonra balık tutmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, “Aylardır evimizden dışarı çıkmıyorduk. Bugün çıkıp, balık tutuyoruz ve çok güzel. Bunu yapmak beni inanılmaz derece de motive ediyor” şeklinde konuştu.

“Restoranın açık olduğu görüp mutlu olacağımı hiç düşünmezdim”
Sahilde paten süren Recep Turgut da bu günleri özlediklerinin altını çizerek, “Çok özlemişiz. Paten sürerken restoranın açık olduğunu gördüm ve sevindim. Ben bunları gördüğümde mutlu olacağımı hiç düşünmezdim. Normalde her gün açık ama bu süreçte kapanınca farklı oldu. Sahilde yasak kalkınca ben de paten sürmeye çıktım. Normalde İstanbul’da yaşıyorum. Seyahat yasakları da kalkmış. Şimdi İstanbul’a gideceğim, sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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