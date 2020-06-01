Oyun olmayınca kahveler ve kafeler boş kaldı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 78 gün sonra kapılarını açan kahveler ve kafeler taş ve kağıt oyunlarına izin verilmediği için ilk gün boş kaldı.<br>Mersin'de yeni normalleşmenin ardından alınan kararlar çerçevesinde kahveler ve kafeler kapılarını müşterilerine açtı. Sabah saatlerinde kahvehanelere gelen ilk müşteriler sosyal mesafeli masalarla karşılaştı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına özen gösteren müşteriler aylar sonra kahveye gelerek çay içtikleri için mutlu olduklarını söyledi.<br>Kahvehane işletmecisi 4 çocuk babası Ahmet Erdoğan, "Kahvemizi bugün açtık ama henüz iş yapamadık. Alınan kararlara göre oyun yasak ancak biz bu defa para kazanmıyoruz. Oyun olmazsa kahvenin anlamı yok. Buna izin verilmesi gerekiyordu. Çünkü biz evimize ekmek götürmek zorundayız. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-01 13:34:00<br>

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