Tollu, Mersin turizminde yeni yarını değerlendirdi Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Mersin olarak bu salgından en az etkilenen il durumundayız" "Kızkalesi, sağlık ve hijyen açısından en güvenilir turizm merkezi"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin'in, ülke genelinde virüsten en az etkilenen şehir olduğunu vurgulayarak, "Şu an turizm sektöründe sağlık ve hijyen açısından en güvenilir yer durumunda olan Kızkalesi’nde, otel işletmeleri hijyen koşullarında hizmete başlıyor" dedi.

Tollu, katıldığı bir televizyon programında, Mersin turizminin göz bebeği olan Kızkalesi’nden turizmine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Korona virüs salgını sonrasında insanların ihtiyatlı hareket etmesi gerektiğe vurgu yapan Tollu, turizm cenneti Kızkalesi ve Erdemli başta olmak üzere Mersin’in ülke genelinde virüsten en az etkilenen şehir olduğunun altını çizdi. Tollu, “Korona virüs salgını sonrası insanların sosyal yaşantısına en çok etki edecek olan yeni bir kavram doğdu, yeni normaller. Bu kavramın doğuşu gösteriyor ki, şu ana kadar alışılagelmiş olan birçok şey eskisi gibi olmayacak. Artık hayatın her alanında hijyen şartları birinci sırada dikkat edilen yegane unsur olarak kalacak. Birçok sektör gibi, turizmde korona virüs salgınından etkilendi ve hatta yaz mevsimine giriyor olmamız dolayısıyla şu an için en çok etkilenen sektör durumunda. Kızkalesi, Mersin’de turizmin göz bebeği konumunda. Geçtiğimiz yıllar boyunca hem ülkemizin bir çok ilinden hem de başka ülkelerden misafir ağırlayan Kızkalesi, bayramlarda ve yıl içindeki kısa süreli tatillerde de insanların sıklıkla tercih ettiği bir turizm cennetimiz. Tabi korona virüs salgını birçok alanda olduğu gibi tatil yapmak ve seyahat etmek konusunda da insanlarımızı korkuttu. Ama Mersin olarak bu salgından da en az etkilenen il durumundayız" diye konuştu.

"Hazırlıklar tamam"

Mersin turizminin göz bebeği konumunda olan Kızkalesi’nde yerli turistler için hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Tollu, “Şu an turizm sektöründe sağlık ve hijyen açısından en güvenilir yer durumunda olan Kızkalesi’nde, otel işletmeleri hijyen koşullarında hizmete başlıyor. Konaklama tesislerinde odalar, eğlence alanları, mutfak için dezenfekte çalışmaları yapılırken, şezlongların mesafeleri de arttırıldı. Mersin turizminin yeni yarınında, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda tatil yapabilmeleri için Erdemlimiz yerli turistleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.