Banyoda saksı içinde kenevir yetiştirmişler

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<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ/MERSİN, (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde, evin banyosunda, saksı içine dikilmiş 5060 santimetre boylarında kenevir bulundu.<br>Çeşmeli Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu madde kullanıldığı ve bulundurulduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Söz konusu adreste yapılan aramada, evin banyosundaki 2 saksı içine dikilmiş 50-60 santimetre boylarında kenevir bitkisi ile 1 kilo 20 gram esrar ele geçirildi. Evde bulunan 7 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-06-02 09:59:39<br>

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