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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz dijital fuarla dünyaya açılacak

İHA

Akdeniz dijital fuarla dünyaya açılacak

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği'nce 1. Bölgesel Dijital Expo Fuarı düzenleneceği bildirildi.
Düzenlenecek dijital fuar ayrıcalığı ile, Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar gerek yurt içi gerekse yurt dışında tanıtmayı amaçlıyor. İş dünyasını bölgenin en kapsamlı ilk dijital fuarına davet eden MÜSİAD Mersin Başkanı Serdar Yıldızgörer, 7 Temmuz 2020 tarihinde online ziyaretçiye açılacak olan 1.Bölgesel Dijital Expo Fuarı’nın, Akdeniz Bölgesi’ndeki markaların dünyaya açılan kapısı olacağını vurguladı. Yıldızgörer, Dijital Expo Fuarı’nda Adana, Antalya, Alanya, Burdur, Denizli, Fethiye, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Uşak’taki şirketlerin stantlarının yer alacağını söyledi.

Fiyat, zaman ve ulaşım avantajı
Yıldızgörer, “Küresel salgının da etkisi ile iş dünyası bir süredir uzaktan toplantılar, eğitimler, eticaret gibi enstrümanları kullanıyordu. Önemli pazarlama araçlarından fuarları dijital dünyaya taşıyan dijital fuarlar, fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşletmeler, dijital platformdaki fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma olanağı buluyor. Bu fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ’lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalardır. Bunun dışında dijital fuarcılık geleneksel fuarcılığın destekleyicisi ve tamamlayıcısı rolü üstlenmektedir” dedi.
Gerçek fuar atmosferi olacak
Amacı ticari pazar payını artırmak, az maliyetle çok sayıda müşteriye ulaşarak ürün veya hizmet sunum veya satışını gerçekleştirmek olan fuarda, gerçek fuar atmosferi yaşanacak, lokasyon önemi olmayan erişebilir pazar yeri imkanının yanı sıra yüzlerce katılımcı bir arada olacak. Yerel ve uluslararası binlerce ziyaretçi online data temin edebilecek. Yüksek fuar masrafından muaf olmak suretiyle katalog maliyetine uluslararası katılımcısı olan fuarda yer almak gibi ayrıcalıklar elde edilecek.
13 Temmuz tarihine kadar sürecek
Bunun yanı sıra dijital fuarda, yurt içi ve yurt dışı kamu kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği, ulusal ve yerel online lansman, organizasyonun yerel, ulusal ve dijital mecralarda reklam yayını, birçok sivil toplum kuruluşunun üyelerine SMS ile bildirim desteği, fuar süresince birçok eğitim ve konferans ile ziyaretçi desteği sağlanacak. İlk 2 gün canlı yayın modunda, son 5 gün ziyarete açık modda olacak olan fuar, 13 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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