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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evin tavanında göçük oluştu, 2 çocuk yaralandı

DHA

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iki katlı müstakil evin salon tavanında oluşan göçük sonucu sıva ve briket parçalarının üzerlerine düştüğü kardeşler Gökdeniz (4) ve Berat Can Yıldırım (1), hafif şekilde yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 0603 Sokak'ta meydana geldi. Yıldırım ailesinin yaşadığı iki katlı müstakil evin salon tavanın bir kısmında göçük meydana geldi. Tavandan düşen briket ve sıva parçaları, bu sırada salonda oyun oynayan evin çocukları Gökdeniz ve Berat Can Yıldırım'a isabet etti. Gürültü ve çocuklarının çığlığını duyan anne...

Evin tavanında göçük oluştu, 2 çocuk yaralandı

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iki katlı müstakil evin salon tavanında oluşan göçük sonucu sıva ve briket parçalarının üzerlerine düştüğü kardeşler Gökdeniz (4) ve Berat Can Yıldırım (1), hafif şekilde yaralandı.<br>Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 0603 Sokak'ta meydana geldi. Yıldırım ailesinin yaşadığı iki katlı müstakil evin salon tavanın bir kısmında göçük meydana geldi. Tavandan düşen briket ve sıva parçaları, bu sırada salonda oyun oynayan evin çocukları Gökdeniz ve Berat Can Yıldırım'a isabet etti. Gürültü ve çocuklarının çığlığını duyan anne Ayşegül Yıldırım, oğullarını kucaklayıp, dışarıya çıktı. Hafif şekilde yaralanan minikler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minik kardeşler, ardından taburcu edildi.<br>Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-02 22:04:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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