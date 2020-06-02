Evin tavanında göçük oluştu, 2 çocuk yaralandı

'55 yaş için hiç fena değil'

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iki katlı müstakil evin salon tavanında oluşan göçük sonucu sıva ve briket parçalarının üzerlerine düştüğü kardeşler Gökdeniz (4) ve Berat Can Yıldırım (1), hafif şekilde yaralandı.<br>Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 0603 Sokak'ta meydana geldi. Yıldırım ailesinin yaşadığı iki katlı müstakil evin salon tavanın bir kısmında göçük meydana geldi. Tavandan düşen briket ve sıva parçaları, bu sırada salonda oyun oynayan evin çocukları Gökdeniz ve Berat Can Yıldırım'a isabet etti. Gürültü ve çocuklarının çığlığını duyan anne Ayşegül Yıldırım, oğullarını kucaklayıp, dışarıya çıktı. Hafif şekilde yaralanan minikler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minik kardeşler, ardından taburcu edildi.<br>Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-02 22:04:24<br>

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