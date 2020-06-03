Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’ta asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri, Tarsus ilçesi Şahin Mahallesinde yaklaşık 10 yıldır kışın çamurdan, yazın ise tozdan dolayı sorun yaşanan 700 metre uzunluğundaki 3217 Sokakta zemin düzenlemesi yaparak, asfalt döktü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, uzun zamandan bu yana sorun yaşanan bölgelerde düzenleme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında, Tarsus’un güney bölgesinde bulunan ve aldığı göçle sürekli büyüyen mahalleler arasında yer alan Şahin Mahallesinin iki ana yolundan biri olan ve yaklaşık 10 yıldır asfalt bekleyen 3217 Sokakta önce zemin düzenleme, ardından da asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Tarım arazilerine giden araçların da sıklıkla kullandığı yolda kışın çamurdan, yazın ise yükselen toz bulutlarından dolayı sorun yaşayan mahalle sakinleri, asfaltlama çalışmasının her aşamasını merakla ve gülen yüzlerle takip etti.



“Vatandaşlarımızla el birliği ile hizmet üretiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Koordinatörü Ali Boltaç, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlarla el birliği yaparak, güzel hizmetler ürettiklerini söyledi. Boltaç, “Şahin Mahallesinde bu yolda yaşanan sorun artık kangren duruma gelmişti. Başkanımız Vahap Seçer’e ilettik ve verdiği olurla da çalışmalara başladık. Bunun yanı sıra Konak mevkinde kavşak düzenleme çalışması, Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinde düzenleme ve yine asfaltlama çalışmalarını yerine getirdik. Program dahilinde diğer cadde ve bulvarlarımız üzerinde de düzenleme ve asfaltlama çalışmaları yürüteceğiz” dedi.



“Vahap Başkan, sözünün eridir”

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sözünün eri bir insan olduğunu vurgulayarak, “Vahap Seçer, seçim döneminde de mahallemizi ziyaret etmişti. Kendisine bu yolun durumunu aktardığımızda ‘Seçimi kazanınca, bu yol en kısa sürede asfaltlanacak’ sözünü vermişti. Özellikle korona virüs sürecinde gıda kolisinden çocuk bezine, ekmek dağıtımından diğer sosyal hizmetlere kadar birçok imkanı bizlere sundu. Buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Murat Altan da uzun zamandan bu yana sıkıntı çektikleri yolun asfaltlanmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını kaydederek, “Özellikle kış aylarında çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. Asfaltın yapılmasıyla çamurdan ve tozdan kurtulmuş olduk” dedi.

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