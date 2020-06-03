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Yumruk değil "patates" Mersin'in Erdemli ilçesinde yumruğu andıran patates görüntüsüyle şaşırttı

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde sıkılmış bir yumruğu andıran patates görenleri hayretler içinde bıraktı.

Yumruk değil "patates" Mersin'in Erdemli ilçesinde yumruğu andıran patates görüntüsüyle şaşırttı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sıkılmış bir yumruğu andıran patates görenleri hayretler içinde bıraktı.
Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi'nde 25 yıldır bakkal işleten Medet Diken (52), sabah sebze halinden aldığı patates çuvalını tezgaha boşaltırken ilginç bir patatesle karşılaştı. Adeta bir yumruğu anımsatan patatesi gören Diken, hayretler içinde kaldı.
Diken,"Hayatım boyunca böyle ilginç bir şeyle karşılaşmadım. Sabahleyin almış olduğum patates çuvalından tezgaha boşaltırken böyle bir patates çıktı. Nimet çıktı. Toprağından mı, suyundan mı, ilginç geldi bana. Bu bir yumruk değil patates, bir nimet. 5 parmağın 5'i de var, sıkılmış bir yumruk gibi" dedi.
Daha önce çift buğday başağı ve çatal limon gördüğünü ifade eden Diken, 5 parmaklı bir patatesi ilk kez gördüğünü kaydetti.
Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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