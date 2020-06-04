Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, deniz kaplumbağalarının yuvalarını işaretlemek için sahile giden doğaseverler, iki deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi. <br>Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Kazanlı Sahili'nde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı yuvaları tespit ederek koruma altına alan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) ekibi, 2 deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi. Bir süre kıyaya yakın bölgede çiftleşmeyi sürdüren deniz kaplumbağaları, daha sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN<br>2020-06-04 09:40:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.