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Seçer: "Kaliteli yol yapma gayreti içindeyiz" Başkan Seçer, 3 kırsal mahallenin 13 kilometrelik grup yolundaki çalışmaları inceledi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli'nin 900 rakıma kadar çıkan kırsal mahalleleri olan Aslanlı, Koramşalı ve Çerçili'yi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan 13 kilometrelik yoldaki genişletme ve çift kat asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Seçer, geçtiğimiz yıl yolun 3 kilometrelik bölümünün tamamlandığını, kalan kısmın da temmuz ayına kadar bitirileceğini ifade ederek, "Kaliteli yol yapma gayreti içindeyiz" dedi.

Seçer: "Kaliteli yol yapma gayreti içindeyiz" Başkan Seçer, 3 kırsal mahallenin 13 kilometrelik grup yolundaki çalışmaları inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli’nin 900 rakıma kadar çıkan kırsal mahalleleri olan Aslanlı, Koramşalı ve Çerçili’yi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan 13 kilometrelik yoldaki genişletme ve çift kat asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Seçer, geçtiğimiz yıl yolun 3 kilometrelik bölümünün tamamlandığını, kalan kısmın da temmuz ayına kadar bitirileceğini ifade ederek, "Kaliteli yol yapma gayreti içindeyiz" dedi.
13 kilometrelik yolda inceleme yapan Başkan Seçer, yetkililerden bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin kilometre yol ağının bulunduğunu kaydeden Seçer, “Bunun yanında bahçe yolları var, tarım alanları, arazi yolları. Bizim bölgemiz üretici bölge. 16 bin kilometrekare alan ve bunun dörtte biri tarım toprağı, bu da son derece önemli. Burada katma değeri yüksek ürünler yetişiyor. Sofralık sebze ve meyvenin zamanında pazara ulaşması gerekiyor. Kaliteli ulaşması gerekiyor. Buradan hasat ettiğiniz bir meyvenin hale gidene kadar yollar hoşafını çıkarıyorsa hiçbir bir kıymeti harbiyesi yok. Onun için bu bölgede yol son derece önemli" dedi.
Yol ve asfalt çalışmalarını her geçen gün daha seri hale getireceklerini kaydeden Seçer, Nisan 2019’dan bugüne kadar sadece Erdemli’ye 20 bin 750 ton asfalt döktüklerini, 2021 ve 2022 yıllarında Erdemli’nin yollarına 62 bin ton asfalt dökülmesinin planlandığını söyledi. Kırsal mahallelerdeki tarım üreticilerine sulama borusu desteğinin sürdüğünü de kaydeden Seçer, 2020 yılı içinde 60 bin metre sulama borusu dağıtmış olacaklarını ifade etti. Seçer, "4 yıllık süre zarfında maksimum performansla hizmetleri yapmak istiyoruz. Bazı koşullar var. Bir insan kaynağı. Belediye çalışanlarının liyakatlı, işi bilen insanlardan oluşması gerekiyor. İki para gerekiyor. Para olmazsa hiçbir şey yapamazsınız ama tek başına paranın olması da bir şey ifade etmiyor. Bu işi bilen insanlar yoksa parayı israf ediyorsunuz. Biz israf etmek istemiyoruz. Bizim için her kuruş değerli. Onun için işi bilen insanlarla çalışmaya gayret ediyoruz. Biz güçlü bir belediyeyiz. Hiçbir zaman ağzımdan ‘borç içindeyiz, iflas ettik, öldük, bittik’ kelimesi dökülmemiştir. ‘Efendim belediyemiz zayıftır, belediyemizin geliri yoktur, imkanı yoktur’ gibi bir söylemim olmamıştır. Biz Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden bir tanesiyiz. Bununla da gurur duyuyorum. Liman kentiyiz, sanayi kentiyiz, turizm kentiyiz, tarım kentiyiz. Gelirimiz iyi. Bu da Türkiye ekonomisine vergi olarak yansıyor. Vergiye yansıması bizim gelirimizin de artmasına vesile oluyor. O açıdan işimizi iyi yaparsak, akıllı yaparsak, parayı israf etmezsek, parayı kaybetmezsek çok güzel, akıllı yatırımlar olur. Mersin de bunu hak ediyor" şeklinde konuştu.

"Hizmetlerimizde asla ayrımcılık yapmıyoruz”
Kırsal mahallelere daha etkili hizmet götürülmesi için muhtarlarla ve belediye meclisi üyeleriyle işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin iyi işlerin altına imza atan bir meclis olduğuna dikkat çekti. Seçer, “Meclis üyelerimizin de bana inanması, güvenmesi, destek olması da önemli. Yerel yönetimlerde işin içine siyaseti karıştırdığınız zaman bundan en büyük zararı şehir görür. Halkımız görür. Bunu çok açık şekilde görmek lazım. Elbette ben siyasetçiyim görüşlerimi özgürce ifade ederim. Ama bu demek değildir ki siyaseti hizmetlerine yansıtsın. Biz asla ayrımcılık yapmıyoruz hizmetlerimizde. Pandemi sürecinde de bunu gösterdik. Bu mahalle bize oy vermiş, bu mahalle oy vermemiş, bu bizden, bu bizden değil, asla böyle bir şey yapmayız. Bu her açıdan suçtur. Hukuken suçtur, insanlık açısından suçtur, dinen suçtur, vicdanen suçtur. Böyle bir davranışın içinde olmayız. Biz Mersin’e güzel hizmetler yapmak istiyoruz, Allah’ın izniyle de bunu başaracağız” diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Duran Kara da bu yolun 1963 yılında o günün şartlarında bir araba sığacak şekilde yapıldığını kaydederek, "Genişleme çalışmaları yapıldı ve şimdi de asfalt kaplaması yapılıyor. Köylüm adına teşekkür ediyorum. Köyümüz üretici bölgedir. Turfanda kiraz üretimi Türkiye’de bir ilktir. Mayıs ayının ilk haftasında hasat edilen kiraz 8 ila 13 lira arasında satılıyor. Ürünlerin pazara, hallere ulaşması için yol çok önem arz etmektedir. Belediye Başkanımız da buna önem vererek asfalt çalışmasını tamamlamak üzere” ifadelerini kullandı.
Erdemli Limon Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de bu yolları gördükçe ufuklarının açıldıklarını belirterek, "Umudumuz genişliyor. Erdemli’de de yıllardır yapılan yollar var. Bu hizmeti gördük mutlu olduk. İnşallah yıllardır yapılmayan yollar da yapılır. Ben bu yolların tarıma önemli katkısının olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız’a ve çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Seçer, Aslanlı, Koramşalı ve Çerçili mahallerindeki incelemesinin ardından Kayacı Mahallesi sakinlerinin davetini de geri çevirmedi. Mahalle muhtarlığı önünde Muhtar Ahmet Çalışkaner ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Seçer, “Merak etmeyin, iyi bir Belediye Başkanınız var. Çok net, çok açık söylüyorum. İyi niyetle çalışıyorum. Ben hizmet etmek istiyorum. Bu iyi bir belediye başkanı olmanın birinci yoludur. Deneyimliyiz. Milletvekilliğimiz var, bölgeyi iyi biliyoruz. Nerede ne yapılacağını biliyoruz. En önemlisi bir belediye başkanı ayrım yapmaz. Ben asla ayrım yapmam. Benim için Erdemli de bir, doğduğum ilçe Tarsus da bir. Anamur da bir, Çamlıyayla da bir. Hepimiz bırakın Mersin’i bu ülkenin evladıyız” ifadelerini kullandı.
Seçer, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu da makamlarında ziyaret ederek, ilçenin sorunları, talepleri, devam eden proje ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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