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Kentin göbeğinde yüksek binalar arasına mısır ektiler Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin kent içi tarım projesi kapsamında, Solinova Üretici Kadın Kooperatifi işbirliğiyle ilçenin en işlek noktalarından biri olan Fatih Mahallesi Mezitli Belediyesi Sanatevi yanında bulunan arsaya mısır ekimi yapıldı Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, etrafı apartmanlarla çevrili arsada mısır tohumlarını toprakla buluşturdu

İHA

Kentin göbeğinde yüksek binalar arasına mısır ektiler Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin kent içi tarım projesi kapsamında, Solinova Üretici Kadın Kooperatifi işbirliğiyle ilçenin en işlek noktalarından biri olan Fatih Mahallesi Mezitli Belediyesi Sanatevi yanında bulunan arsaya mısır ekimi yapıldı Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, etrafı apartmanlarla çevrili arsada mısır tohumlarını toprakla buluşturdu

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin kent içi tarım projesi kapsamında, Solinova Üretici Kadın Kooperatifi işbirliğiyle ilçenin en işlek noktalarından biri olan Fatih Mahallesi Mezitli Belediyesi Sanatevi yanında bulunan arsaya mısır ekimi yapıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etrafı apartmanlarla çevrili arsada mısır tohumlarını toprakla buluşturdu.
Mezitli Belediyesi ve Solinova Üretici Kadın Kooperatifinin işbirliğinde kent içi tarım hamlesi başlatıldı. Hayırsever bir işadamı, Fatih Mahallesi Mezitli Belediyesi Sanatevi yanında bulunan arsasının bu ortak projede kullanılmasını sağladı. Kentin merkezinde, yüksek binalar arasında bulunan arsaya mısır ekimi, düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Mezitli halkının da büyük ilgi gösterdiği etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın yanı sıra, Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken ve müdürlük personeli, Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, kooperatif üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye çalışanları katıldı.

Başkan Tarhan, mısır tohumu ekti
Etkinlikte binlerce mısır tohumu toprakla buluştu. Başkan Tarhan da kadınlarla birlikte mısır tohumu ekti. Şalvarlı üretici kadınların yanında, son derece modern kıyafetleriyle ekim yapan kadınlar ilginç görüntüler oluşturdu. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, tarımsal üretimin önemine dikkat çekildi.

“Kentsel tarım uygulamalarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Kooperatif dayanışmasının Mezitli Belediyesinin desteğiyle başka bir anlama taşındığını söyleyen Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Yılgör de “Bugün pek çok soruna çözüm olacak bir arayışın içerisindeyiz. Kentsel tarım uygulamalarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüz toplumunun iki önemli sorunundan birisi tarımdır. Kent tarımı ile bu kentin insanına gıda sunumuna destek olmak istiyoruz. Bunu bölgede yaşayan insanlarımızla birlikte yaparak gerçek bir dayanışma örneği sergilemek istiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki, başta yaşadığımız bulaşıcı hastalıklar dahil olmak üzere bizi kurtaracak tek şey dayanışmadır. Bu işi kadın merkezli yaparak, kadının sosyal ve ekonomik güçlenmesine de katkı sunacağımızı düşünüyoruz” dedi.

“Virüs, gıdanın önemini bir kez daha ortaya çıkardı”
Mezitli İlçe Tarım Müdürü Köken ise böylesi özel bir etkinlikte yer almalarının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Korona virüs süreci bize gösterdi ki, böylesi kriz dönemlerinde insanlar konfeksiyon mağazalarına değil, gıda satan işletmelere sarıldı. Bu durum da gıdanın önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin söylediği ‘Boş araziler tarımda kullanılsın’ açıklaması sonrası bu tür bir hamle başladı. Başkanımız Neşet Tarhan’dan Allah binlerce kez razı olsun. Böylesi çok değerli ama boş duran arazilerin sahiplerini ikna ederek değerlendirmeye başladı” diye konuştu.

“'Kent İçi Tarım' uygulamasını başlattık”
Kentte yaşayan insanları tarımsal üretimin içerisine katmak ve atıl şekilde duran boş arazileri tarımsal üretimde kullanmak amacıyla hayata geçirdikleri ‘Kent İçi Tarım’ uygulamasını başlattıklarını belirten Başkan Tarhan da “Kent planlamaları yapılırken ‘kentsel tarım’ düşünülmemekte. Kent planlamasında da artık bu yönde değişiklikler yapılmalıdır. Biz de kentin merkezinde değerli arazisi olan bir vatandaşımızı ikna ederek buraların Üretici Kadın Kooperatifimiz tarafından tarımsal üretimde kullanılmasını sağladık. Bu vatandaşımız, sağduyulu yaklaşımı ile bize sayısız katkı sundu. Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü filozof Aratos’un mezar yerini kazı yapılmak üzere belediyemize bağışlamıştı; şimdi de inşaat yapılıncaya kadar bu değerli arazilerini tarımsal üretim yapılması kaydıyla kooperatifimizin kullanımına izin vermiştir. Kendisine teşekkür ederiz. Biz de kooperatifimizin yanı sıra çevrede yaşayan vatandaşlarımızı da bu üretimin içerisine katmak istedik. Bugün aramızda belediye meclis üyelerimiz, kooperatif üyelerimiz, belediye çalışanlarımız, mahalle muhtarlarımız var. Ama en önemlisi her zaman arkamızda duran halkımız var” ifadelerini kullandı.

“Boş arsaları inşaat yapılıncaya kadar sebze ekiminde kullanmak istiyoruz”
Gerek kent planlaması gerekse diğer belediye hizmetlerinde sağlıklı kent oluşturulmasının hedeflenmesi gerektiğinin altını çizen Tarhan, “Mezitli Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olup Dünya Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinin son aşamasında. Sağlıklı bir kent için tüm vatandaşları sağlıklı beslenmeye ve onun en birinci koşulu da tarımsal üretimi desteklemeye çağırıyoruz. Kentte yaşayanları üretime dahil ederek, paylaşım duygularını geliştirmeliyiz. Korona virüs dönemi daha sağlıklı, güvenilir gıdaya erişim yönünde talebi arttıracaktır. Belediyemiz bundan böyle geçici olarak, inşaat yapılana kadar imarlı arsaları olan ve izin veren herkesin boş parselini sebze ekimi amacı ile kullanmak istiyor. Kadın kooperatifinin doğrudan işletmesi yanında; isteyen herkese hobi bahçelerimizden daha büyük alanlarda üretim konusunda destek verme uygulamasını da başlatmak istiyoruz. Öğrencilerden emeklilere, engellilere kadar herkesin üretimden hasada kadar çalışmalarımıza katılımını bekliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Tarhan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu katılımcılar, yüzlerinde maskeleriyle arsaya mısır tohumu ekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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