Rejimin saldırısında duyma yetisini kaybeden Muhammed´e, biyonik kulak takıldı

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde 4 yıl önce rejimin bombalı saldırısında annesinin karnında oksijensiz kalınca duyma yetisini kaybedip, işitme engelli olarak dünyaya gelen Muhammed Mudar El Şaba'ya (4) Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir hastanede biyonik kulak takıldı.<br>Suriye'nin İdlib kentindeki iç savaşta babası Abdullah El Şaba'yı (42) henüz doğmadan kaybeden Muhammed Mudar El Şaba, rejimin bombalı saldırılarında ise annesi Sadiye el Şaba´nın (40) karnındayken oksijensiz kaldı. Bu nedenle işitme engelli olarak dünyaya gelen Muhammed, annesi ve dayısı Muhammed Ciniyet ile birlikte Türkiye´ye sığınarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti.<br>Sadiye el Şaba, oğlunun sağlığına kavuşması için ilçedeki İyilik ve Yardım Derneği'nden yardım istedi. Dernek yöneticileri, Muhammed'in tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Toplanan paralarla minik Muhammed, Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede görevli Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay tarafından muayenesi yapılan minik Muhammed´in ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyata alınan Muhammed'e iç kulak protezi olarak bilinen biyonik kulak takıldı.<br>ARTIK DUYACAK<br>Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Hasta 4 yaşında. İmkansızlıklar nedeniyle tedavisi biraz gecikmiş. Hafta başı yaptığımız tetkiklerin ardından biyonik kulak uygulaması yapıldı. Çocuğumuz işitemiyordu. Bu nedenle konuşması da gelişmemişti. Yaptığımız cerrahide cihazın çalıştığını da test ettik. Muhammed bundan sonra inşallah duyacak" dedi.<br>İyilik ve Yardım Derneği Genel Sekreteri Mehmet Cansun ise Muhammed'in tedavisini sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.<br>Muhammed'in dayısı Muhammed Ciniyet de sağlık çalışanlarına ve sağlık sisteminin iyi olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Muhammed yeniden sağlığına kavuştuktan sonra Reyhanlı´ya dönerek arkadaşları ile oynayacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-05 10:17:51<br>

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