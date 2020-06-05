Mersin'de fuhuş operasyonu

Mersin'in Aydıncık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede farklı adreslerde fuhuş yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çalışma başlatıldı. Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, il dışında olduğu belirlenen 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında bir adet ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bazı dijital malzemeler ele geçirilirken, biri 18 yaşından küçük kız çocuğu olmak üzere 6 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüphelilerden ikisi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol kapsamında, 3'ü de savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

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