Mersin´de fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı

<br>AYDINCIK(Mersin), (DHA)MERSİN´in Aydıncık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarılırken, 9 kişi gözaltına alındı. <br>Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydıncık ilçesinde farklı adreslerde fuhuş yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Belirlenen 9 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, fuhuş yapılan adreslere baskın yaptı. Baskınlarda, 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili kent dışında bulunan bir şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 3´ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık MERSİN, (DHA)<br>2020-06-05 11:49:15<br>
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