Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 şüpheli ise aranıyor. <br>Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara, Isparta, Denizli, Yozgat, Balıkesir, Konya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon yapıldı.<br>Örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ve ihraç edilen askerler ile bölgeci olarak tabir edilen ve yurt dışından örgüte yapılan para transferlerinde adı geçenlerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.<br>7 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı.<br>Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda 20 bin 450 dolar ve 8 bin 220 lira ile örgüt üyelerine ait para yardım listeleri, hediye kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-06-05 11:51:31<br>

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