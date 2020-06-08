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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz’de iş yerleri denetlendi, maske dağıtıldı

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci ile birlikte faaliyete giren iş yerlerini denetledi. Vatandaşlara maske de dağıtan ekipler, sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Akdeniz’de iş yerleri denetlendi, maske dağıtıldı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci ile birlikte faaliyete giren iş yerlerini denetledi. Vatandaşlara maske de dağıtan ekipler, sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklaya göre, zabıta ekipleri, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile birlikte tekrar faaliyete giren ve özellikle gıda üretimi ve satışı yapan pastaneler, patiseriler, lokantalar, tantunidöner salonları, büfe ve market gibi iş yerlerini; sosyal mesafeye ve hijyene uyulup uyulmadığı ve ruhsatları noktasında denetledi. Kontrollerde eksikleri görülen işletmelere tutanak tutuldu.
Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’nun da katıldığı denetimlerde ekipler, banka ve AVM gibi iş yerlerinin önünde sıraya giren vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yaptı. Vatandaşlara maske de dağıtan Akdeniz zabıtası, denetimler sırasında kaldırımları işgal eden seyyar satıcıları da uyardı, kaldırımların üzerine sererek sattıkları ürünleri kaldırmalarını sağladı.

“Denetimlerimiz kesintisiz devam edecek”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Zabıta ekiplerimiz, Akdeniz halkının sağlığının korunması ve sürdürülmesi amacıyla 7/24 görevinin başındadır. Pandemi ile mücadele sürecinde de zabıta ekiplerimiz; iş yerlerini, hijyen ve açıkta gıda satışı yönünden sürekli denetliyor. Hazır gıda satışı yapan birçok iş yerimiz, ürünlerini kapalı ortamda satmaktadır. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak halkımızın sağlığını riske atan, hijyen kurallarına uymayan işletmelere yönelik olarak da yasal yaptırımlar söz konusu olacaktır. Vatandaşlarımız, en ufak bir şüphe duyduklarında belediyemize ve zabıtamıza telefon üzerinden veya internetten mesaj yoluyla ulaşabilirler. Hijyen şartlarını yerine getirmeyen, halk sağlığını riske atan işletmelere yönelik yasal yaptırımlar hemen başlatılacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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