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(Özel) Faizler indi, fırsatçılar hortladı Mersin’de pandemi öncesinde 150 bin TL olan bir konutun fiyatı, kredi indiriminin devreye girmesiyle bir anda 190 bin TL’ye fırladı Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, kentte konut fiyatlarının yüzde 30, bazı semtlerde ise yüzde 50’ye varan oranda arttığını belirterek, fırsatçılara tepki gösterdi

İHA

– Korona virüs sürecinde piyasayı canlandırmak adına kamu bankalarının çok düşük faiz oranlarıyla konut kredisi vermesiyle fırsatçılar hortladı. Mersin'de pandemi öncesinde 150 bin TL olan bir konutun fiyatı, kredi indiriminin devreye girmesiyle bir anda 190 bin TL'ye fırladı. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, kentte konut fiyatlarının yüzde 30, bazı semtlerde ise yüzde 50'ye varan oranda arttığını belirterek, fırsatçılara tepki gösterdi.

(Özel) Faizler indi, fırsatçılar hortladı Mersin’de pandemi öncesinde 150 bin TL olan bir konutun fiyatı, kredi indiriminin devreye girmesiyle bir anda 190 bin TL’ye fırladı Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, kentte konut fiyatlarının yüzde 30, bazı semtlerde ise yüzde 50’ye varan oranda arttığını belirterek, fırsatçılara tepki gösterdi

– Korona virüs sürecinde piyasayı canlandırmak adına kamu bankalarının çok düşük faiz oranlarıyla konut kredisi vermesiyle fırsatçılar hortladı. Mersin’de pandemi öncesinde 150 bin TL olan bir konutun fiyatı, kredi indiriminin devreye girmesiyle bir anda 190 bin TL’ye fırladı. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, kentte konut fiyatlarının yüzde 30, bazı semtlerde ise yüzde 50’ye varan oranda arttığını belirterek, fırsatçılara tepki gösterdi.
Korona virüs sürecinde büyük sıkıntı yaşayan sektörlerden biri de emlak piyasası oldu. Hükümet, hem piyasayı canlandırmak hem sıcak para akışını sağlamak hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla düşük kredili faizi devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjde vermesinin ardından kamu bankaları, 1 Haziran'da konut kredisi oranlarını birinci elde yüzde 0,64'e, ikinci elde ise yüzde 0,74'e çekti. Rekor faiz indirimi piyasayı bir anda hareketlendirirken, Mersin’de de talep patlaması yaşandı. Ancak, kredilerin verilmeye başlandığı andan itibaren Mersin’de konut fiyatları tavan yaptı. Vatandaşlar, yüzde 30 ile 50 oranında fırlayan fiyatlar karşısında şaşkına dönerken, Mersin Emlakçılar Odası, durumu ‘fırsatçılık’ olarak değerlendirdi.

“'Aman bittik, yok olduk' derken, hükümetimiz bize böyle bir kolaylık getirdi”
Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, konut fiyatlarındaki anormal artışı İHA muhabirine değerlendirdi. Hükümetin aldığı bu kararın çok güzel ve olumlu olduğunu vurgulayan Madenli, korana virüs sürecinde Mersin’de odaya kayıtlı yaklaşık 600 emlakçının iş yerini açmadığını söyledi. İş yerlerinin açılmadığını ancak, dükkan kirası, personel parası, sigorta, vergi ödemelerinin devam ettiğini dile getiren Madenli, “'Aman bittik, yok olduk' derken, Allah hükümetimizden razı olsun, bize böyle bir kolaylık getirdi” dedi.

“Bu kadar olumlu bir iş nasıl bir anda menfaate çevrildi, anlamıyorum”
Faizlerin düşmesiyle birlikte insanların konut almak için harekete geçtiklerini ifade eden Madenli, konut fiyatlarının bir anda yükselmesini ‘fırsatçılık’ olarak değerlendirdi. Tepkisini dile getiren Madenli, “‘Para kazanacağız, Allah razı olsun’ diyorduk ama bir baktık ki, müteahhitler, konut sahipleri, gayrimenkul firmaları fiyatlara yüzde 2530 zam yaptılar. Dünkü duyumlarım ise yüzde 50 zam yaptıkları yönünde. Bana Ankara’dan dilekçe gönderiyor bir vatandaş, Tece’de 150 bin liraya anlaştığı evi almaya geliyor, ev sahibi ‘Konut kredileri düştü, evlerin değeri yükseldi, 190 bin liraya alırsan’ diyor. Vatandaş evi almadan dönüyor. Çok iyi niyetli çıkarılmış bir sistem. Hem emlakçıların yararına hem vatandaşın ‘kiradan kurtulayım, ev alayım, ucuz konut kredisi alayım’ dediği dönemde yapılan bu kadar olumlu bir iş nasıl bir anda çıkar ve menfaat için tam tersine çevrildi anlamıyorum, anlamak da istemiyorum. Ama çok da üzülüyorum” diye konuştu.

“Önlem alıp karşı çıkmak zorundayız”
Hükümetin, evinin fiyatını artıranlara 100 bin liraya kadar ceza vereceğine dair yeni bir haber aldıklarını söyleyen Madenli, vatandaşlardan bu yönde destek istedi. Madenli, “Vatandaşlarımıza, ‘Bir bakın, daha önceden internette ilan koymuşsa ve bu kısa sürede yüzde 3050’lere varan fiyatlar eklemişse, onları bize bildirin; biz de devletimize bildirelim. Bu hem toplumun hem ülkenin hem de insanların çıkarına. Çünkü burada amaç, paranın dönmesi; emlakçıların komisyon alması, kiracıların ev sahibi olması, müteahhidin para kazanması, kazanılan paranın da bakkala, manava, terziye, berbere gitmesi, esnafın para kazanması. Ama birileri de bu çok güzel konut kredisini kötülüğe kullanıp, yüksek kar amacı elde etmeye çalışıyorsa, buna hem devlet hem vatandaş hem de odalar olarak önlem alıp karşı çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Birinci el konutlarda yüzde 50’ye varan artışlar oldu. Günah”
Mersin’de tarihi faiz indirimi öncesi ve sonrasındaki konut fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Madenli, şunları söyledi:
“Mersin’de evlerin en ucuz olduğu Halkkent Mahallesi'nde 2 oda bir salon evlerimiz, konut kredileri düşmeden önce 90100 bin lira aralığındaydı; çok iyi evler ise 110 bin liraydı. Şimdi çok iyi evlere 140150 bin TL; 90 bin lira olanlara da 120130 bin lira istiyorlar. Bu fahiş bir fiyat; yüzde 3040 fazlalık var. Merkez Mezitli ilçesinde ise daha düne kadar 450500 bin TL, sıfırlarda 600650 bin TL istenen konutlar, bugün bir bakıyoruz 850900 bin lira civarında. Yani ikinci el konutlarda yaklaşık yüzde 25 ama birinci ellerde yüzde 50’ye varan artışlar oldu. Yani günah.”
Şu anda oda olarak bunlara bir yaptırım uygulayamadıklarını belirten Madenli, devletin geçmişte olduğu gibi yeniden yetki vermesi halinde evlerin gerçek satış bedellerini belirlemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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