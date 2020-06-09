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Bakan Koca, maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

DHA

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin...

Bakan Koca, maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.<br>Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.<br>Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastane götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.<br>'TEŞEKKÜR EDİYORUM'<br>Bakan Koca, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Hamza Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağolsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-09 09:43:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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