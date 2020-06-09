Ebabil sanılan 'çobanaldatan' kuşu tedavi altına alındı Mahalle sakinlerinin ebabil kuşu sanıp, tablet ve cep telefonları ile bol bol fotoğrafını çekmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu Yetkililerce yapılan incelemede kuşun ebabil değil çobanaldatan kuşu olduğu tespit edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı halde bulunan 'çobanaldatan' kuşu, 'ebabil' kuşuyla karıştırılınca mahalle sakinleri kuşun fotoğrafını çekme yarışına girdi. Mahalle sakinlerinden bir kadının kuşun kutsal topraklardan geldiğini belirterek tabletle fotoğrafını çekmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Yetkililerce teslim alınıp tedavisine başlanan kuşun ebabil değil çobanaldatan kuşu olduğu ortaya çıktı.

Kuşu yetkililere teslim eden Musa Yıldız, "Bu kuşu bahçede bulduk. Kedi köpek yemesin diye sandığın içine koyduk. İnternetten araştırdık. Yüksek bir yerden bırakılırsa uçar diye okuduk. Akşam yüksek bir binanın üzerinden bıraktım. Uçtu ama daha engin bir binaya kondu. Sabah vardım duruyor mu diye, damda duruyordu" dedi.

Bir sonuç alamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği'ni aradığını ifade eden Yıldız, "Kuşumuzun tedavi olup, hayatını özgürce devam ettirmesini istiyorum" diye konuştu.

Teslim esnasında bir komşu kadının, kuşun Mekke ve Medine'den gelen ebabil kuşu olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, çocuklarına ait tabletle kuşun fotoğrafını çekmeye çalışması dikkat çekti.



"Ebabil değil çobanaldatan"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, duyarlı vatandaşların kendilerini arayıp yaralı bir ebabil kuşu bulduklarını haber verdiğini söyledi. Çetin, "Ebabil kuşunu gidip teslim aldığımızda yapılan incelemede bunun bir çobanaldatan kuşu olduğunu tespit ettik. Veteriner hekimimizin yapılan incelemesinde kanadında tüy kaybı meydana geldiği, bir çarpma etkisinin olduğunu gözlemledik. Tedavisinin yapılması için Tarsus'taki hayvanat bahçesine göndereceğiz. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya geri salacağız" diye konuştu.

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