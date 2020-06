Akdeniz’de sağlık için sabah sporu başladı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sağlıklı bir gelecek ve zinde bir yaşam için ücretsiz sabah sporu etkinlikleri başlattı. İlçe sakinleri, hafta içi her sabah uzman antrenörler eşliğinde spor yapıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşları sabah sporuna davet etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, futbol, basketbol, tenis gibi farklı birçok sportif alanda ücretsiz eğitim vererek binlerce sporcu yetiştiren belediye, kent sakinlerine sağlıklı ve disiplinli bir yaşamın kapılarını da aralıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; “Haydi Akdeniz; Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için havlunu ve suyunu da al. Hep birlikte sabah sporu yapalım” çağrısıyla, hafta içi her sabah, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilerek, uzman antrenör eşliğinde ücretsiz sabah sporu başlattı.

Toros Devlet Hastanesi karşısındaki Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı yanında yer alan Seyfi Ali Türkoğlu Şafak Erdur Futbol Sahası’nda gerçekleşen spor aktiviteleri, hafta içi saat 07:00 ila 08:00 arasında devam edecek.



“Haydi Akdeniz spor yapmaya”

Geleceğe güvenle bakabilen sağlıklı nesillerin yetişmesinde spor kültürünün ve sportif etkinliklerin önemine dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, sporun sağlıklı bir gelecek ve zinde bir yaşam için büyük önem taşıdığını vurguladı. Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlaması olmayan her yaştan vatandaşı ücretsiz sabah sporuna katılmaya çağıran Gültak, “Sağlıklı bir gelecek ve mutlu bir hayat için fiziksel aktivitelerin taşıdığı öneme dair farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, daha fazla vatandaşımızın bilinçli bir şekilde spor yapmasına imkan sağlamak istiyoruz. Güne zinde ve keyifle başlamak isteyen her yaş ve kesimden insanımızı sportif etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

