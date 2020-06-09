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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

İHA

– Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin’de PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

– Mersin’de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/DGH terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik planlı çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüphelinin, DGH içerisinde 'kültür, mahalle, kadın, gençlik yapılanması' alanlarında aktif rol aldıkları ve silahlı terör örgütünün kırsal kadrosuna eleman temini sağladıklarının belirlendiği kaydedildi.
Açıklamaya göre, söz konusu şüphelilerin, 'Ayn El Arab (Kobani) olayları' olarak bilinen dönem içerisinde HDP il binasında örgütsel eğitim faaliyetlerine katılarak, güvenlik güçlerine taşlı, sopalı ve havai fişekli yapılan gösterilere katıldıkları da tespit edildi.
Örgütün dağ kadrosunda kısa süreli eğitim alarak geri döndükleri belirlenen şüphelilerin, örgütün kırsal kadrosundan DGH içerisine katılacak olan örgüt üyelerini organize ettikleri de ifade edildi.
Açıklamada, 9 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından bugün yapılan operasyonda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Şüphelilerin ev eklentilerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, laptop, cep telefonu, flaş bellek, mikro cd kart ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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