Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltı

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.<br>Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; örgüt içerisinde rol alan, silahlı terör örgütünün kırsal kadrosuna eleman temini sağlayan, Kobani olayları olarak bilinen dönem içerisinde HDP il binasında örgütsel eğitim faaliyetlerine katılarak, güvenlik güçlerine taşlı, sopalı ve havai fişekli yapılan gösterilere katılan, örgütün dağ kadrosunda kısa süreli eğitim almaya müteakip tekrar geri döndüğü tespit edilen ve örgütün kırsal kadrosundan DGH içerisine katılacak olan örgüt üyelerinin organize ettiği tespit edilen 9 şüpheliye yönelik yakalama emri çıkartıldı. İly Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.<br>Şüphelilerin ev eklentilerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, laptop, cep telefonu, flash bellek, mikro sd kart ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-06-09 13:05:28<br>

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