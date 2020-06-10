Mersin’de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi

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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aynı aileden Bahattin A. (67), Nafia A. (65), Belgin Ç. (40), Galip Ç. (41), Selçuk Ç. (12), Salih Ç. (11) ve Gülsüm A. (31) iddiaya göre yedikleri akşam yemeğinden sonra bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşadı. 7 kişilik aile, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fare zehrinin karıştığı tuzun farkına varılmadan yemeğe katıldığı öğrenildi.

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